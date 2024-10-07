Суперцелебное украинское растение, в котором больше всего витамина С: для чего его употреблять

Плоды шиповника являются чемпионом по содержанию витамина С и они очень доступны, потому что их можно самому собрать или приобрести в аптеке или у бабушек на рынке.
Почему они так полезны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Юрия Попка в Facebook.
Витамин С, известный также как аскорбиновая кислота, является одним из основных органических веществ, играющих важную роль в функционировании нашего организма. Этот мощный антиоксидант помогает поддерживать многие жизненно важные процессы, способствующие нашему общему здоровью.
Недостаточное поступление витамина С может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем. Среди основных симптомов можно выделить:
Витамин С выполняет многочисленные функции в организме:
Шиповник является одним из лучших источников витамина С. В ягодах этого растения также содержатся каротиноиды и ликопен - мощные антиоксиданты, помогающие предотвращать раковые заболевания.
Каротиноиды - это природные органические пигменты, которые придают растениям яркие цвета (желтый, красный и оранжевый). Они играют немаловажную роль в защите организма от свободных радикалов, избыточное количество которых может ускорять процессы старения.
Обычно шиповник собирают в конце лета и начале осени, когда ягоды достигают оптимальной зрелости. Они могут быть алыми, оранжевыми или коричневыми, в зависимости от сорта. Раньше наши бабушки сушили ягоды на солнце, однако этот метод не идеален из-за колебаний температуры.
Лучше всего сушить шиповник в дегидраторе, обеспечивающем стабильную температуру на уровне 80-90 градусов. Это позволяет сохранить витамин С в первозданном виде, ведь при нагревании природные ферменты, разрушающие витамин, инактивируются.
В 100 г свежего шиповника содержится около 650 мг витамина С, а в сушеном - до 1200 мг. Это может вызвать вопрос: почему витамин С, являющийся наименее стойким витамином, можно сохранить при сушке? Ответ состоит в правильной обработке плодов. Если шиповник не будет высушен, ферменты продолжат работать и уничтожать витамин. Поэтому важно соблюдать оптимальные условия сушки, чтобы ягоды не рассыпались, не были влажными и сохраняли свой цвет.
Таким образом, витамин С и содержащие его продукты являются неотъемлемой частью нашего питания и здоровья, и шиповник является прекрасным его источником.
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