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Суперцелебное украинское растение, в котором больше всего витамина С: для чего его употреблять

Фото: Чем полезен шиповник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Плоды шиповника являются чемпионом по содержанию витамина С и они очень доступны, потому что их можно самому собрать или приобрести в аптеке или у бабушек на рынке.

Почему они так полезны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Юрия Попка в Facebook.

Витамин С - необходимый элемент для нашего здоровья

Витамин С, известный также как аскорбиновая кислота, является одним из основных органических веществ, играющих важную роль в функционировании нашего организма. Этот мощный антиоксидант помогает поддерживать многие жизненно важные процессы, способствующие нашему общему здоровью.

Последствия дефицита витамина С

Недостаточное поступление витамина С может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем. Среди основных симптомов можно выделить:

  • Хрупкость сосудов: Снижение эластичности сосудистой сетки, что может проявляться в виде кровоподтеков и носовых кровотечений.
  • Частые простуды: Ослабление иммунной системы приводит к большей склонности к простудным заболеваниям.
  • Вялость и усталость: Нехватка энергии и общая слабость являются характерными признаками недостатка этого витамина.

Положительное влияние витамина С

Витамин С выполняет многочисленные функции в организме:

  • Усвоение железа: Способствует лучшему усвоению железа из пищи, что важно для профилактики анемии.
  • Борьба со свободными радикалами: Как мощный антиоксидант, он защищает клетки от окислительного стресса, способствующего старению кожи и развитию воспалительных процессов.
  • Синтез коллагена: Витамин С является важным для производства коллагена, поддерживающего эластичность кожи, связок и ткани.

Шиповник: источник витамина С и полезных веществ

Шиповник является одним из лучших источников витамина С. В ягодах этого растения также содержатся каротиноиды и ликопен - мощные антиоксиданты, помогающие предотвращать раковые заболевания.

Каротиноиды - это природные органические пигменты, которые придают растениям яркие цвета (желтый, красный и оранжевый). Они играют немаловажную роль в защите организма от свободных радикалов, избыточное количество которых может ускорять процессы старения.

Сбор и сушка шиповника

Обычно шиповник собирают в конце лета и начале осени, когда ягоды достигают оптимальной зрелости. Они могут быть алыми, оранжевыми или коричневыми, в зависимости от сорта. Раньше наши бабушки сушили ягоды на солнце, однако этот метод не идеален из-за колебаний температуры.

Лучше всего сушить шиповник в дегидраторе, обеспечивающем стабильную температуру на уровне 80-90 градусов. Это позволяет сохранить витамин С в первозданном виде, ведь при нагревании природные ферменты, разрушающие витамин, инактивируются.

В 100 г свежего шиповника содержится около 650 мг витамина С, а в сушеном - до 1200 мг. Это может вызвать вопрос: почему витамин С, являющийся наименее стойким витамином, можно сохранить при сушке? Ответ состоит в правильной обработке плодов. Если шиповник не будет высушен, ферменты продолжат работать и уничтожать витамин. Поэтому важно соблюдать оптимальные условия сушки, чтобы ягоды не рассыпались, не были влажными и сохраняли свой цвет.

Таким образом, витамин С и содержащие его продукты являются неотъемлемой частью нашего питания и здоровья, и шиповник является прекрасным его источником.

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