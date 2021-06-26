Супервластивості вишні, про які ви навіть не здогадувалися: універсальні ліки

Допомагає при запаленнях

Вишня може бути особливо корисною як частина протизапальної дієти. При цьому, це стосується як терпких, так і солодких сортів вишні, а також вишневого соку.

Лікування подагри

Вживання вишні може допомогти людині підтримувати помірний рівень сечової кислоти в організмі.

Згідно результатів різноманітних досліджень, прийом вишневого концентрату або вживання вишні на 35% зменшувало симптоми подагри протягом двох днів. І це незалежно від статі, маси тіла, споживання алкоголю, діуретиків та вживання ліків проти подагри.

Користь для серця

Загалом дієта, що базується на фруктах та овочах й з низьким вмістом насичених жирів, найкраща для серця. Однак вишня може бути особливо цінною у здоровій для серця дієті, оскільки вона знижує артеріальний тиск завдяки поліфенолу та калію, що містяться у ягоді.

А високий кров'яний тиск є одним з найосновніших факторів ризику серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті у всьому світі та Україні зокрема.

До слова, у 100 г вишні міститься близько 5% добової норми калію.

Поліпшує сон

Вишня - природне джерело мелатоніну, який є нейромедіатором, що впливає на сон і настрій людини. Мелатонін може бути корисним для тих, хто страждає безсонням, оскільки саме ця хімічна речовина відповідає за сонливість. Особливо вона допомагає людям старшого віку.

Підвищує фізичну витривалість

Регулярні фізичні вправи - важлива складова здорового способу життя. Однак вони можуть призвести до болю в м’язах або навіть травм.

А от вживання вишні покращує витривалість людини під час фізичних вправ. Можливо, це було пов’язано з її низьким глікемічним індексом та протизапальними, антиоксидантними властивостями та властивостями, що посилюють кровотік.

Але не забувайте: людям з виразкою або гастритом варто утриматися від вживання вишні.

Харчова цінність вишень (medicalnewstoday.com)

Скільки коштує вишня сьогодні

Зараз на українських ринках вишню можна придбати по 25-40 грн/кг. Така невелика ціна, кажуть експерти, зумовлена зменшенням попиту на цю корисну ягоду і високим врожаєм, ніж було торік... Власне, наразі практично за такими ж цінами можна придбати й черешню, і полуницю.

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