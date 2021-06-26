Суперсвойства вишни, о которых вы даже не догадывались: универсальное лекарство

В Украине уже начался сезон вишни. Это одна из самых любимых ягод украинцев. И не зря. Ведь вишня не только вкусная, но также содержит витамины, минералы и соединения с мощным положительным воздействием на здоровье человека.
О самых полезных свойствах вишни пишет авторитетное медицинское издание Medical News Today.
Вишня может быть особенно полезна как часть противовоспалительной диеты. При этом, это касается как терпких, так и сладких сортов вишни, а также вишневого сока.
Употребление вишни может помочь человеку поддерживать умеренный уровень мочевой кислоты в организме.
Согласно результатам различных исследований, прием вишневого концентрата или употребление вишни на 35% уменьшало симптомы подагры в течение двух дней. И это независимо от пола, массы тела, потребления алкоголя, диуретиков и употребления лекарств против подагры.
В целом диета, основанная на фруктах и овощах и с низким содержанием насыщенных жиров, лучшая для сердца. Однако вишня может быть особенно ценной в здоровой для сердца диеты, поскольку она снижает артериальное давление благодаря полифенолу и калию, которые содержатся в ягоде.
А высокое кровяное давление является одним из самых основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые является основной причиной смерти во всем мире и Украине в частности.
К слову, в 100 г вишни содержится около 5% суточной нормы калия.
Вишня - естественный источник мелатонина, который является нейромедиатором, влияющим на сон и настроение человека. Мелатонин может быть полезен для тех, кто страдает бессонницей, поскольку именно это химическое вещество отвечает за сонливость. Особенно она помогает людям старшего возраста.
Регулярные физические упражнения - важная составляющая здорового образа жизни. Однако они могут привести к боли в мышцах или даже травмам.
А вот употребление вишни улучшает выносливость человека во время физических упражнений. Возможно, это было связано с ее низким гликемическим индексом и противовоспалительными, антиоксидантными свойствами и свойствами, усиливают кровоток.
Но не забывайте: людям с язвой или гастритом стоит воздержаться от употребления вишни.
Пищевая ценность вишен (medicalnewstoday.com)
Сейчас на украинских рынках вишню можно приобрести по 25-40 грн/кг. Такая небольшая цена, говорят эксперты, обусловлена уменьшением спроса на эту полезную ягоду и высоким урожаем, чем было в прошлом году... Собственно, сейчас практически по таким же ценам можно приобрести и черешню, и клубнику.
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