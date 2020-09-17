Як супермаркети обманюють українців: хитрі виверти магазинів

Українські супермаркети систематично обманюють людей. Ні для кого зараз не секрет, що в країні існують дорогі торгові мережі і демократичні. Так, в різних магазинах ціни на однакову продукцію відрізняються, іноді у 2,5 рази. Про це розповіли на відео, опублікованому на YouTube-каналі депутата Мар'яна Заблоцького.

У ролику повідомили, що дуже часто супермаркети влаштовують "вигідні акції", де роблять знижку на певний продукт, при цьому піднімаючи ціни на інші товари. Ця хитрість теж всім добре знайома.

"Дуже багато супермаркетів за рахунок того, що вони продають великий асортимент товарів, часто заплутує споживачів. Причому деколи роблять це свідомо. Наприклад, вас приваблюють акцією на який-небудь класний товар. Водночас в рази підіймають ціни на інший. І сподіваються, що, знижуючи одні ціни, вони зроблять надприбутки на іншому товарі", – пояснив Заблоцький.

Нардеп зазначив, що маніпуляції з вагою продуктів є дуже поганою практикою. Так, наприклад, кілограм крупи на вагу має одну ціну, але в пачці його ціна набагато вище, а вага менше кілограма.

До речі, ціни на продукти можуть істотно змінюватися навіть в одному супермаркеті протягом дня.

Нардеп зазначив, що в майбутньому в Україні повинні подумати про те, як змусити постачальників не маніпулювати з вагою продуктів, а супермаркети робити прозорі ціни.

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