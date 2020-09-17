ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як супермаркети обманюють українців: хитрі виверти магазинів

Автор: Людмила Жукова

Нардеп розповів про схеми обману людей в українських супермаркетах

Українські супермаркети систематично обманюють людей. Ні для кого зараз не секрет, що в країні існують дорогі торгові мережі і демократичні. Так, в різних магазинах ціни на однакову продукцію відрізняються, іноді у 2,5 рази. Про це розповіли на відео, опублікованому на YouTube-каналі депутата Мар'яна Заблоцького.

Популярні новини

У ролику повідомили, що дуже часто супермаркети влаштовують "вигідні акції", де роблять знижку на певний продукт, при цьому піднімаючи ціни на інші товари. Ця хитрість теж всім добре знайома.

"Дуже багато супермаркетів за рахунок того, що вони продають великий асортимент товарів, часто заплутує споживачів. Причому деколи роблять це свідомо. Наприклад, вас приваблюють акцією на який-небудь класний товар. Водночас в рази підіймають ціни на інший. І сподіваються, що, знижуючи одні ціни, вони зроблять надприбутки на іншому товарі", – пояснив Заблоцький.

Нардеп зазначив, що маніпуляції з вагою продуктів є дуже поганою практикою. Так, наприклад, кілограм крупи на вагу має одну ціну, але в пачці його ціна набагато вище, а вага менше кілограма.

До речі, ціни на продукти можуть істотно змінюватися навіть в одному супермаркеті протягом дня.

Нардеп зазначив, що в майбутньому в Україні повинні подумати про те, як змусити постачальників не маніпулювати з вагою продуктів, а супермаркети робити прозорі ціни.

Як ми раніше писали, лікарі розповіли, яку воду можна брати з полиць магазинів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України супермаркет