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У супермаркеті Києва зухвало обманюють українців: "боги маркетингу"

Автор: Людмила Жукова

У київському супермаркеті "Ашан" зухвало обманюють покупців. Людей приваблюють нібито вигідною ціною на товар, але виявляється, що ніякої акції на нього немає.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури".

Так, на товар халва з арахісом встановлено акційний цінник у розмірі 18.90 гривень. Але якщо його трохи відсунути виявляється, що вона стільки і коштувала до так званих знижок.

Цікаво, що ціна 25 гривень перекреслена, щоб ввести в оману покупця. Хоча судячи з усього халва стільки не коштувала.

Відзначимо, що мова йде про Ашан на Південній Борщагівці.

У Київському маркеті Ашан обманюють покупців

Відзначимо, що такі виверти торгових мереж вже давно не є новиною, але чомусь постійно практикуються маркетологами в супермаркетах.

Як ми раніше писали, в супермаркетах часто використовують невеликі хитрощі, щоб виманити з покупця якомога більше грошей.

Читайте також, як продавці обманюють українців на ринках.

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Київ