В супермаркетах Киева подешевеют яйца: когда это произойдет

Когда яйца подешевеют?

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цены на куриные яйца будут сохраняться до Пасхальных праздников на уровне 70,60-71,50 грн за десяток, в зависимости от марки и условий в определенной сети супермаркетов.

После праздника Пасхи цена пойдет вниз, так как увеличилось количество кур, которые будут нестись.

"Напомню, поголовье кур-несушек обновляется каждую весну, но в 2022 году из-за тяжелой ситуации в стране произошел технологический перерыв. В ближайшие месяцы производство яиц будет расти, ведь начнут нестись те курицы-несушки, поголовье которых возобновили на предприятиях пол года назад ", - уточнила Светлана Пашко.

Причины падения цен на яйца

Кроме того, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко считает, что увеличение предложения куриных яиц на рынке благодаря росту объемов производства и усилению сезонного фактора, поспособствует расширению поступлений продукции от домохозяйств и будет оказывать непосредственное влияние на формирование цен уже в конце первого квартала. По его прогнозу уже в марте 2023 года яйца могут подешеветь.

"Производители выполнили взятые обязательства и в течение последнего квартала прошлого года посадили на выращивание около 4,5 млн голов суточного молодняка птицы, что на 25% больше по сравнению с поголовьем сентября. В январе текущего года увеличение поголовья кур-несушек продолжилось. Соответственно, происходит постепенное обновление объемов производства яиц", - сказал Карпенко.

Сколько будут стоить яйца?

Эксперты прогнозируют значительное падение стоимости продукта после Пасхи.

В первом полугодии 2023 года ожидается следующее изменение средних цен на десяток куриных яиц С1 в крупных сетях супермаркетов: