Суперповня або Рожевий Місяць: у квітні українці побачать унікальне явище

Повний місяць у квітні 2020 (Фото: pixabay.com)

Астрологи розповіли, чого чекати українцям від унікальної повні в квітні

Повний Місяць у квітні відбудеться в ніч з 7 на 8 квітня, і воно буде унікальним, оскільки це буде Супермісяць або як називають фахівці – Рожевий Місяць. Максимальна яскравість цього явища очікується вранці 8 квітня, точний час – 05:36 за київським часом.

Наступного разу подібне явище можна буде побачити у квітні 2021 року.

Як відзначають астрологи, повний місяць у квітні відбудеться в зодіакальному сузір'ї Терези, а це значить, що доба під час повного Місяця буде енергетично потужною. У цей день не варто розв'язувати серйозні питання на роботі, які пов'язані зі звільненням, переведенням або підвищенням.

Астрологи рекомендують в цей день відмовитися від відряджень та далеких поїздок, не варто починати нові проєкти. Всі великі фінансові операції краще перенести на інший день. 7 і 8 квітня варто зайнятися вирішенням домашніх справ, а також закрити старі завдання.

Крім того, ці дні дуже сприятливі для того, щоб провести час з близькими людьми, і приділити час дітям. Закохані та сімейні пари зможуть у цей день налагодити свої відносини, пробудити чуттєвість і взаєморозуміння.

8 квітня – самий потужний енергетичний день, який відкриє додаткові можливості для щастя, гармонії та процвітання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астролог назвав найбільш сильні знаки Зодіаку.