RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Суперфінал Танців з зірками 2021: названо ім'я головного претедента на перемогу

Автор: Світлана Мащенко

Танці з зірками 2021 в останню неділю листопада покажуть суперфінал грандіозного шоу, де за кубок переможця боротимуться три пари: Артур Логай з Анною Кареліною, Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром, а також Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук.

Що відомо про фаворитів суперфіналу шоу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом одного з букмекерських сайтів, найбільше шансів на перемогу в олімпійської чемпіонки, фехтувальниці Ольга Харлан.

Рейтинг зірок виглядає так:

  • спортменка Ольга Харлан 2.20
  • актор Костянтин Войтенко 3.00
  • актор Артур Логай 3.00

Фото: Артур Логай і Анна Кареліна (instagram.com/tanci1plus1)

Фото: Ольга Харлан і Дмитро Дікусар (instagram.com/tanci1plus1)

Фото: Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук. (instagram.com/tanci1plus1)

Хто брав участь у проекті, але вилетів

5 вересня 2021 року на екрани вийшов перший випуск нового сезону, який зібрав чотирнадцять зірок і їх партнерів-хореографів.

В останньому півфінальному випуску судді прийняли рішення залишити в півфіналі три пари, а в чвертьфінальному ефірі вилетіли Фаворити шоу Дмитро Каднай і Аліна Лі.

Ще раніше проект покинула Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, і її партнер Юрій Мєшков. До цього вилетів скандальний артист Микола Бочаров (MELOVIN) з Лізою Русиною.

Також в шоу брали участь, але покинули його: артисти Євгенія Власова, Джамала, Lida Lee, Фагот, актор-стриптизер Олексій Суровцев, каратист Станіслав Горуна, а також гумористи Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджева. Остання - через розрив зв'язок.

Раніше ми писали, що Євген Кот зізнався, чому другий рік поспіль відмовляється від запрошення взяти участь у "Танцях з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Танцы со звездами