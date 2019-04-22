Суперфінал: як пройшов 14 ефір Голосу країни

У неділю, 21 квітня, на каналі 1+1 відбувся чотирнадцятий випуск 9 сезону шоу Голос Країни. Це був Суперфінал!

Сьогодні країна повинна була дізнатися не тільки ім'я нового президента, але і переможця головного вокального шоу країни. Чотири тренера, чотири виконавці, і тільки один переможець!

Першою на сцену вийшла Вікторія Олійник, якій, звичайно ж, було складніше всіх, адже відкривати ефір це завжди хвилююче.

Оксана Муха виступила з легендарною композицією, яка підкорила всіх глядачів, які прийшли на Суперфінал шоу!

Карина Арсентьєва виступила не менш ефектно.

Андрій Хайат закривав перший етап Суперфіналу, виступаючи зі своєю композицією останнім. Відома пісня гурту ВВ - "Весна", як це часто бувало раніше, була виконана в етно стилі.

Далі нас чекало перше важливе рішення глядачів, адже квартет перетворився в тріо, а шоу покинула представниця команди Монатика, Вікторія Олійник.

Другий раунд!

У другому етапі суперфіналу учасники виконали свої композиції в тандемі з наставниками.

Потап і Карина Арсентьева, як і завжди, були оригінальними і дуже яскравими.

Дан Балан, який неодноразово говорив про любов до української пісні і душі, не кривив душею, виконавши в вирішальному етапі українську композицію.

Тіна Кароль, в свою чергу, не була б сама собою, якби не виконала зі своїм підопічними шикарну, дуже вокальну композицію.

За результатами другого етапу головне вокальне шоу країни позбавилося останнього чоловіка - учасника проекту. Глядачі вирішили, що Андрій Хайат не продовжуватиме битву за перемогу, на що Тіна Кароль відреагувала неймовірним здивуванням.

Третій раунд. Вирішальний!

У заключному етапі все було максимально просто. Учасниці виконали по одній композиції, після чого країна дізналася переможця проекту.

Карина Арсентьева підготувала, мабуть, саму зворушливу композицію цього вечора, продемонструвавши божевільні вокальні дані.

Оксана Муха, можете не сумніватися, відповіла не менш ефектно.

Але перед тим, як сказати, хто ж переміг у дев'ятому сезоні головного вокального шоу країни, ми хочемо нагадати, що в цей вечір на сцені проекту була маса приємних сюрпризів.

В першу чергу, варто відзначити виступи зірок українського шоу-бізнесу:

The Hardkiss

Бадьорий виступ Дана Балана.

Монатік зі своїм новим треком, який набрав за кілька днів майже 4 мільйони переглядів на YouTube

Запальна Ольга Полякова

Дует Тіни Кароль та гурту Бумбокс

Але всі, безумовно, чекали результатів фінального голосування. Карина або Оксана? Арсентьэва або Муха? Потап або Дан Балан? В результаті невелику перевагу глядачі віддали Оксані Мусі, яка стала новим переможцем шоу Голос країни! Дан Балан, в свою чергу, з першої спроби став тренером чемпіоном!