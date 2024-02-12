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Супербоул 2024. Смотрите впечатляющие видео выступления Ашера и Алиши Кизи

В Лас-Вегасе прошел Супербоул 2024 (Скриншот по видео)
Автор: Людмила Жукова

В ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе прошел Супербоул 2024 – финальная игра сезона в профессиональном американском футболе (НФЛ) между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс. На этом событии выступают мировые знаменитости, которых так ждут поклонники.

В материале РБК-Украина (проект Styler) смотрите впечатляющие фото и видео из Супербоула 2024 года.

Какие звезды выступали на Супербоуле 2024

Обычно в перерыве события на сцене выступают звезды. В этом году хедлайнерами были Ашер, Алиша Киз и Лудакриз.

Одетый в белое и окруженный энергичными танцорами, Ашер выступил на сцене стадиона Allegiant в Лас-Вегасе, начав выступление песней "Caught Up". Это стало началом динамичного шоу, в котором использовались как танцевальные умения Ашера, так и его обширная дискография.

Перед самым выступлением на перерыве Супербоула Ашер признал, что вместить 30 лет в 13 минут было "непросто", но артист поразительно справился с этой задачей. Он совершил поразительное путешествие через свои самые известные хиты.

Некоторые песни исполнялись в полном объеме с куплетами и припевами, другие всего на несколько секунд. Во время фрагмента "Superstar" Ашер спел лишь строки "Spotlight/Big stage", если бы подчеркивая масштаб своего выступления на Суперкубке.

Алиша Киз присоединилась к Ашеру, выступая на алом фортепиано в таком же алом наряде, и предложила свой хит "If I Ain't Got You". После этого пара исполнила дуэт "My Boo", подарив поклонникам эмоциональный момент и высвободив несколько объятий.

Позже, выполняя "Confessions Part II", "Burn" и "U Got It Bad", Ашер добавил к своему образу одну перчатку, вероятно, чествуя Майкла Джексона. Гитаристка HER присоединилась к нему во время "U Got It Bad", поразив аудиторию своим волшебным солом.

 

Тейлор Свифт на Супербоуле 2024

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт посетила финальный матч сезона Национальной футбольной лиги и "поблагодарила" футболиста за хорошую игру. Ее любимый играет за одну из команд. Звезда поцеловала бойфренда.

Тейлор Свифт на Супербоуле 2024 (фото: instagram.com/nfl)

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