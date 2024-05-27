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Земляника или клубника? Врач рассказал, какая из ягод полезнее

Понедельник 27 мая 2024 09:20
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Земляника или клубника? Врач рассказал, какая из ягод полезнее Фото: Полезна ли земляника и клубника (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Земляника и клубника - это две невероятно вкусные ягоды. Но какая же их имеет наибольшую пользу?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Какая ягода самая полезная – земляника или клубника?

Земляника - небольшая по своим размерам ягода, но очень мощная. Она содержит больше витамина С, чем клубника, что помогает укреплять иммунитет. Земляника также богата антиоксидантами, которые защищают наши клетки от старения и различных заболеваний. Преимуществом земляники, особенно дикой, является их размер и отсутствие влияния селекции, это уменьшает риск аллергических проявлений.

Клубника, в свою очередь, больше по размеру и слаще по вкусу. Она также содержит много витамина С и антиоксидантов, но в несколько меньших количествах по сравнению с земляникой. Однако клубника богаче фолиевой кислоты, которая важна для здоровья сердца и нервной системы. Клубника содержит больше клетчатки, чем земляника, это полезно для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Почему нужно включать эти ягоды в рацион

Земляника помогает поддерживать здоровье кожи, способствует хорошему пищеварению и укрепляет сосуды.

Клубника улучшает настроение, помогает бороться со стрессом и способствует общему укреплению организма.

Итак, выбирая между земляникой и клубникой, помните, что обе эти ягоды следует добавить в ваши блюда и перекусы.

Не забывайте, что клубника может быть потенциальным аллергеном из-за большого количества красного пигмента в них.

Напомним, что в Киеве продают черешню по "космической" цене.

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