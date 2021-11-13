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Сумська поділилася власним рецептом фруктового сніданку: на готування всього 7 хвилин

Автор: Світлана Мащенко

Сяюча 55-річна Ольга Сумська поділилася рецептом смачнющого і мегакорисного фруктового сніданку, на підготовку якого ми витратимо всього 7 хвилин, в одній порції всього 100 калорій, а кількість корисностей і рівень насолоди - незліченні!

Про це актриса розповіла на телеканалі "Київ", де вона веде спецрубрику.

Інгредієнти:

  • Банан - 1 шт.
  • Волоські горіхи - 100 г
  • Яблуко - 1 шт.
  • Натуральний йогурт - за смаком

Приготування фруктової насолоди:

Поріжте або поламайте банан в чашу блендера, додайте йогурт. Збийте до стану однорідності.

Яблука очистіть, поріжте дрібним кубиком і викладіть в красиву чашку.

На яблука викладіть подрібнені волоські горіхи. Їх можна підсмажити, так смак вийде яскравіше.

Зверху полийте цю красу бананово-йогуртової масою і прикрасьте шматочками яблука.

Наш розкішний сніданок повністю готовий!

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