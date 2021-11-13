Сумська поділилася власним рецептом фруктового сніданку: на готування всього 7 хвилин

Сяюча 55-річна Ольга Сумська поділилася рецептом смачнющого і мегакорисного фруктового сніданку, на підготовку якого ми витратимо всього 7 хвилин, в одній порції всього 100 калорій, а кількість корисностей і рівень насолоди - незліченні!
Про це актриса розповіла на телеканалі "Київ", де вона веде спецрубрику.
Поріжте або поламайте банан в чашу блендера, додайте йогурт. Збийте до стану однорідності.
Яблука очистіть, поріжте дрібним кубиком і викладіть в красиву чашку.
На яблука викладіть подрібнені волоські горіхи. Їх можна підсмажити, так смак вийде яскравіше.
Зверху полийте цю красу бананово-йогуртової масою і прикрасьте шматочками яблука.
Наш розкішний сніданок повністю готовий!
Раніше ми писали, що кулінар розкрив секрет найкращого тіста для піци.
Також Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну шарлотку з яблуками.