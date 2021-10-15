Під Сумами продають повітря в банці: скільки коштує такий сувенір (фото)

На сувенірній банці зображене фото селища з написом "Верижанське повітря батьківщини". Окрім того, термін придатності повітря до 31 грудня 2222 року.

У складі такого сувеніру входить відсотки повітря з усіх селищ Верижанської об'єднаної територіальної громади: 30% з Верхньої Сироватки, 10% – із Залізняка, 7% – із Стінок, 8% – з Новоселиці, 20% – з Великого Бобрика, 10 – з Малого Бобрика та по 5% із селищ Івахнівка, Юсупівка та Кам'яне.

"Сувенір для родичів, що живуть далеко від рідного дому", – підписав допис Голуб. Також він додав, що усі кошти з продажу підуть на розвиток музейної кімнати "Vерижиця".

У Сумській області як сувенір продають повітря в банці (facebook.com/groups/Vерижанська ОТГ Верхня Сироватка - Спадщина предків!)

У коментарях користувачі відреагували на незвичний сувенір.