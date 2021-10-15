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Під Сумами продають повітря в банці: скільки коштує такий сувенір (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У селі Верхня Сироватка Сумської області в одному із селищ продають як сувеніри консервні банки із "повітрям батьківщини". Зокрема, продаються вони у мережі, а одна банка коштує 40 гривень.

Про це повідомив користувач Роман Голуб на Facebook-сторінці "Vерижанська ОТГ Верхня Сироватка – Спадщина предків!".

На сувенірній банці зображене фото селища з написом "Верижанське повітря батьківщини". Окрім того, термін придатності повітря до 31 грудня 2222 року.

У складі такого сувеніру входить відсотки повітря з усіх селищ Верижанської об'єднаної територіальної громади: 30% з Верхньої Сироватки, 10% – із Залізняка, 7% – із Стінок, 8% – з Новоселиці, 20% – з Великого Бобрика, 10 – з Малого Бобрика та по 5% із селищ Івахнівка, Юсупівка та Кам'яне.

"Сувенір для родичів, що живуть далеко від рідного дому", – підписав допис Голуб. Також він додав, що усі кошти з продажу підуть на розвиток музейної кімнати "Vерижиця".

У Сумській області як сувенір продають повітря в банці (facebook.com/groups/Vерижанська ОТГ Верхня Сироватка - Спадщина предків!)

У коментарях користувачі відреагували на незвичний сувенір.

  • Фантастика стає реальністю! Прекрасний сувенір - згадка! Прямо "Подих рідної землі" - сучасно, креативно, незвично;
  • Розумні люди розуміють, що це не бізнес, а піар-хід, для популяризації історії та розвитку музейної справи в рідному селі;
  • Суперовий піар-хід. Успіхів Вам!.

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