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Божевільна блискавка тричі вдарила в підводу з двома людьми: кінь загинув (відео)

STYLERЖиття    24.07.2019 - 11:12
Божевільна блискавка тричі вдарила в підводу з двома людьми: кінь загинув (відео)
Блискавка вдарила в підводу з людьми (Колаж РБК-Україна)

Дитина, яка була у підводі, змогла покликати на допомогу і врятувати батька

На Волині блискавка тричі вдарила у віз з конем, в якій сидів 45-річний чоловік разом з сином. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в селі Рудка. Чоловік разом з сином поверталися з поля і потрапили в грозу. До хати залишалося доїхати всього 50 метрів. Але навколо них почали виблискувати блискавки і одна з них потрапила прямо у підводу.

Кінь загинув на місці, 45-річний місцевий житель також постраждав і втратив свідомість. Його 14-річного сина ударом викинуло з візка. Коли він прокинувся, то був шокований тим, що на землі лежить мертвий кінь, а батько перебуває в непритомному стані. Він швидко зорієнтувався і побіг кликати на допомогу.

Першу допомогу потерпілому надавали дружина і мати. Вони робили штучне дихання і масаж серця.

На місце події прибула машина швидкої допомоги і чоловіка госпіталізували, зараз він знаходиться в реанімації і його стан медики оцінюють, як важкий і кажуть, що йому дуже пощастило, так як від удару блискавки люди зазвичай гинуть на місці через сильний удар струмом.

Син постраждалого майже не постраждав, так як його викинуло з воза. Хлопчик відбувся сильним шоком.

Блискавка ледь не вбила двох людей на Волині (YouTube/ТСН)

Це вже не перший випадок смертельної блискавки цього літа. Раніше ми розповідали про те, що в Івано-Франківській області блискавка влетіла у зупинку транспорту і вбила трьох осіб.

А також ми повідомляли про те, що під рівним блискавка вбила пенсіонера і його коня.

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