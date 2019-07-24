Сумасшедшая молния трижды ударила в подводу с двумя людьми: конь погиб (видео)

Молния ударила в повозку с людьми (Коллаж РБК-Украина)

Ребенок, который был в подводе, смог позвать на помощь и спасти отца

На Волыни молния трижды ударила в повозку с лошадью, в которой сидел 45-летний мужчина вместе с сыном. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в селе Рудка. Мужчина вместе с сыном возвращались с поля и попали в грозу. До дома оставалось доехать всего 50 метров. Но вокруг них начали сверкать молнии и одна из них попала прямо в подводу.

Конь погиб на месте, 45-летний местный житель также пострадал и потерял сознание. Его 14-летнего сына ударом выбросило из повозки. Когда он очнулся, то был шокирован тем, что на земле лежит мертвый конь, а отец находится в бессознательном состоянии. Он быстро сориентировался и побежал звать на помощь.

Первую помощь пострадавшему оказывали жена и мать. Они делали искусственное дыхание и массаж сердца.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи и мужчину госпитализировали, сейчас он находится в реанимации и его состояние медики оценивают, как тяжелое и говорят, что ему очень повезло, так как от удара молнии люди обычно погибают на месте из-за сильного удара током.

Сын пострадавшего почти не пострадал, так как его выкинуло из повозки. Мальчик отделался сильным шоком.

Молния чуть не убила двух человек на Волыни (YouTube/ТСН)

Это уже не первый случай смертельной молнии этим летом. Ранее мы рассказывали о том, что в Ивано-Франковской области молния влетела в остановку транспорта и убила трех человек.

А также мы сообщали о том, что под Ровно молния убила пенсионера и его коня.