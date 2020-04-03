ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Одесою силовики хваляться вбивством червонокнижних птахів: розгорається скандал

STYLERЖиття    03.04.2020 - 09:31
Під Одесою силовики хваляться вбивством червонокнижних птахів: розгорається скандал
Під Одесою силовики вбили птаха з Червоної книги (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фото одеських поліцейських, які хваляться вбивством рідкісних птахів

В Одеській області розшукують двох поліцейських і одного чиновника, які вбивають птахів, занесених у Червону книгу. Про цей кричущий випадок повідомив на своїй Facebook-сторінці Дем'ян Ганул. Він показав фото, зроблене взимку. У кадрі можна побачити представника дозвільної системи поліції Миколи Чорного, поліцейського Максима Тимотина і чиновника, ім'я якого поки невідомо.

Чоловіки позують на тлі вбитого беркута, один з них цілиться в птицю.

"На фото ви можете бачити трьох негідників, які під прикриттям мисливського квитка полюють на червонокнижних тварин. Зараз зафіксовано вбивство птиці - беркут (золотий орел). Встановлено, що справа на фото - представник дозвільної системи поліції Коля Чорний. Ліворуч на фото - представник Поліція Одеської області за прізвищем - Максим Тимотин. Той що в центрі орієнтоване теж офіцер поліції. Ця інформація перевіряється", - написав Дем'ян.

Під Одесою силовики хваляться вбивством червонокнижних птахів: розгорається скандалПід Одесою силовики полюють на червонокнижних птахів (фото: Facebook)

Дем'ян просить українців знайти чоловіків на фото, щоб вони понесли покарання.

"Ми не можемо дозволити чиновникам зі зброєю знищувати тварин, занесених у Червону книгу. Винуватці повинні понести покарання за законом, а це до семи років ув'язнення", - резюмував Ганул.

Як ми раніше писали, під Донецьком помітили зникаючого хижака з Червоної книги: рідкісне відео.

У Луцьку із зоопарку вкрали екзотичних птахів: усі деталі Любить качок і людей: величезного хижого птаха спіймали під Сумами (відео)
Новини України птицы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся