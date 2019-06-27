Під Сумами жорстоко побили колишнього мера Конотопа (фото)

На Артема Семеніхіна скоєно замах на вбивство. Колишнього мера Конотопа, який також є кандидатом в народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу, сильно побили. Про це йдеться в повідомленні поліції Сумської області.

Інцидент стався сьогодні, 27 червня, близько години ночі, коли Семеніхін повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження.

В даний момент потерпілий знаходиться в лікарні у реанімаційному відділенні.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 КК України.

За словами депутата Сумської обласної ради Олени Сердюк, Семеніхіна замовив його опонент Ігор Молоток. Про це Сердюк написала на своїй сторінці в Facebook і показала фото побитого Семеніхіна.

Артем Семеніхін (фото: facebook.com/Олена Сердюк)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Господи, скільки можна???? Через владу таке творити!!! С**а, що за беззаконня в країні!!! Що за методи???? Тварі!!!! Це Людина!!! Як можна бити!!!! Не бояться Бога!!! Там Бог не буде вважати ваші гроші с**а!!!! А вчинки!!! Як жили !!!! Людство Одужуй !!!! Скільки Можна??????

Скріншот з Facebook

Якщо Свобода/націоналісти/народ України таке проковтне, то гріш нам ціна. На правосуддя надії немає, тому тільки око за око, зуб за зуб. Швидкого одужання, Артем!

Скріншот з Facebook

Якщо є докази що це наказав зробити Молоток, то чому він досі не в в'язниці? Артем, одужуй, всі турбуються про твоє здоров'я і про тебе. З ким можна поспілкуватися про стан Артема?

Скріншот з Facebook

Дійсно сумно, але при чому тут Молоток. Навіщо призначати винного тільки тому, що Ігор Федорович також балотується у Верховну Раду. Якась нісенітниця. Справа за поліцією нехай розкривають злочин і все стане на свої місця.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Києві натовп підлітків побила чоловіка до смерті.

Раніше повідомлялося про те, що в Мелітополі військовослужбовець погрожував убити власного сина.