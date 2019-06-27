Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

На Артема Семенихина совершено покушение на убийство. Бывшего мэра Конотопа, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, сильно избили. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области.

Инцидент произошел сегодня, 27 июня, около часа ночи, когда Семенихин возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжелые телесные повреждения.

В данный момент пострадавший находится в больнице в реанимационном отделении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

По словам депутата Сумского областного совета Елены Сердюк, Семенихина заказал его оппонент Игорь Молоток. Об этом Сердюк написала на своей странице в Facebook и показала фото избитого Семенихина.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Господи сколько можно???? Из-за власти такое творить!!! С**а, что за беспредел в стране!!! Что за методы???? Твари!!!! Это Человек!!! Как можно избивать!!!! Не боятся Бога!!! Там Бог не будет считать деньги ваши с**а!!!! А поступки!!! Как жили !!!! Человечество Очнись !!!! Сколько Можно??????

Скриншот с Facebook

Если Свобода/националисты/народ Украины такое проглотит, то грош нам всем цена. На правосудие надежды нет, поэтому только око за око, зуб за зуб. Быстрого выздоровления, Артем!

Скриншот с Facebook

Если есть доказательства что это приказал сделать молоток, то почему он до сих пор не в тюрьме? Артем, выздоравливай, все беспокоятся о твоем здоровье и о тебе. С кем можно пообщаться о состоянии Артема?

Скриншот с Facebook

Действительно грустно, но при чем здесь Молоток. Зачем назначать виновного только потому, что Игорь Федорович также баллотируется в Верховную Раду. Какая чушь. Дело за полицией пусть раскрывают преступление и все станет на свои места.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве толпа подростков избила мужчину до полусмерти.

Ранее сообщалось о том, что в Мелитополе военнослужащий грозился убить собственного сына.