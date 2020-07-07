Під Сумами ураган відібрав життя у дитини: гілка впала прямо на голову

В Сумській області під час урагану на голову дитині впала гілка від дерева. В результаті 13-річний школяр загинув.

Трагедія трапилася, коли дитина на велосипеді їхала додому. На вулиці піднявся сильний вітер. Гілка від дерева відламалася і впала школяреві на голову. Першу допомогу дитині намагалися надати випадкові свідки. Вони й викликали "швидку". Про це повідомляє ТСН.

За словами лікарів, шансів вижити у хлопчика не було. Через кілька хвилин він помер у лікарні. У поліції загибель дитини кваліфікують як нещасний випадок. Батьки теж нікого не звинувачують, оскільки ще рік тому в місці, де сталася трагедія, всі дерева підрізали. Того, що стихія почне відривати навіть невеликі гілки, не очікував ніхто.

"Хрускіт над головою. Я вжимаю голову – на мене чи не на мене, і куди бігти, або залишатися на місці. І в цей момент проїжджає хлопчик на велосипеді, і в мене на очах це все", - розповів очевидець трагедії.

Відзначимо, що дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, у неї були відсутні пульс і дихання – травми виявилися несумісними з життям.

Як ми раніше писали, у Львівській області розбушувалася негода, ураган повалив велике дерево і воно впало на міжнародну трасу Київ-Чоп.