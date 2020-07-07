Под Сумами ураган отобрал жизнь у ребенка: ветка упала прямо на голову

В Сумской области во время урагана на голову ребенку упала ветка от дерева. В результате 13-летний школьник погиб.

Трагедия случилась, когда ребенок на велосипеде ехал домой. На улице поднялся сильный ветер. Ветка от дерева отломилась и упала школьнику на голову. Первую помощь ребенку пытались оказать случайные свидетели. Они и вызвали "скорую". Об этом сообщает ТСН.

По словам врачей, шансов выжить у мальчика не было. Через несколько минут он скончался в больнице. В полиции гибель ребенка квалифицируют как несчастный случай. Родители тоже никого не обвиняют, поскольку еще год назад в месте, где произошла трагедия, все деревья подрезали. Того, что стихия начнет отрывать даже небольшие ветки, не ожидал никто.

"Хруст над головой. Я вжимаю голову – на меня или не на меня, и куда бежать, или на месте оставаться. И в этот момент проезжает мальчик на велосипеде, и у меня на глазах это все", - рассказал очевидец трагедии.

Отметим, что ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, у него отсутствовали пульс и дыхание – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как мы ранее писали, во Львовской области разбушевалась непогода, ураган повалил большое дерево и оно упало на международную трассу Киев-Чоп.