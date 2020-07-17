Під Сумами виявили страшну знахідку в старовинній церкві: хотіли зробити ремонт

В Сумській області під час ремонтних робіт виявили страшну знахідку під підлогою місцевого храму. У старій церкві почали знімати підлогове покриття, через те, що потрібно було зробити ремонт, і виявили жіночі та дитячі черепи.

Інцидент стався в селі Білокопитове Глухівського району Сумської області. У місцевій церкві грибок з'їв всю підлогу і потрібно було зробити ремонт. Коли почали знімати покриття, то виявили сліди давніх поховань. Деталі розповіла на своїй сторінці в Facebook Оксана Поліщук.

"Цей місяць став місяцем відкриттів. Почалося з того, що в білокопитівський церкви грибок знову з'їв всю підлогу і довелося все знімати. Ось так випадково і були виявлені дивні речі. Старожили розповідали, що під храмом був склеп, в якому ховали знатних людей", - написала Поліщук.

Вона розповіла, що після приходу більшовиків, склеп був розбитий, гробниці розграбовані, а останки просто викидали в сусідній яр. Місцеві жителі вночі їх збирали та закопували на місцевому кладовищі. Сам склеп засипали сміттям і землею.

Фото: facebook.com/Оксана Поліщук

"На сьогодні виявили 8 черепів (археологи кажуть, що вони дитячі та жіночі), дуже багато кісток і одна розбита гробниця, а також сходи, що ведуть під завали, які розбирати далі не безпечно. Знаємо, що під храмом був підземний хід, що вів за село, але його, напевно, не зможемо знайти...Цікаво, що на глибині два метри знайшли обгортку від цукерки, адже в часи революції в церкві був "бар" і магазин. Сто років ніхто не здогадувався, що зберігає під собою ця будівля з 300-річною історією", - поділилася Поліщук.

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