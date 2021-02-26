У Сумах на засіданні облради спалахнула бійка: відео штовханини
В Сумах на засіданні обласної ради сталася штовханина. Правоохоронці намагалися розборонити забіяк. Інцидент 26 лютого в залі засідання під час проведення 5-ї сесії зняли на камери очевидці.
Відео конфлікту опубліковано на Telegram-каналі Pavlovsky News.
Як видно на кадрах, з'ясування стосунків за допомогою кулаків і стусанів проходило під час обговорення одного з питань порядку денного. У залі близько проходу зібралися десятки людей: депутати, журналісти, правоохоронці та інші громадяни. Спалахнула суперечка, яка переросла в бійку.
Що стало причиною конфлікту - неясно.
Правоохоронці робили спроби розділити протиборчі сторони, але їм цього не вдалося.
Штовханина відбувалася на фоні виступу депутата на трибуні залу засідань.
У прес-службі поліції Сумській області про сьогоднішній інцидент в залі засідань облради нічого не говориться.
Відео: На засіданні Сумської облради сталася бійка 26 лютого
Раніше повідомлялося, що в Харкові депутата винесли з трибуни за слова про "державний переворот", а сам інцидент потрапив на відео.
Також ми писали про те, що в лютому нардепи влаштували бійку в Раді через закриття низки телеканалів.