ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сумах на засіданні облради спалахнула бійка: відео штовханини

Новость на русском → Суми, П'ятниця 26 лютого 2021 16:21
У Сумах на засіданні облради спалахнула бійка: відео штовханини На засіданні Сумської облради сталася штовханина (фото: скріншот)
Автор: Володимир Костирін

В Сумах на засіданні обласної ради сталася штовханина. Правоохоронці намагалися розборонити забіяк. Інцидент 26 лютого в залі засідання під час проведення 5-ї сесії зняли на камери очевидці.

Відео конфлікту опубліковано на Telegram-каналі Pavlovsky News.

Як видно на кадрах, з'ясування стосунків за допомогою кулаків і стусанів проходило під час обговорення одного з питань порядку денного. У залі близько проходу зібралися десятки людей: депутати, журналісти, правоохоронці та інші громадяни. Спалахнула суперечка, яка переросла в бійку.

Що стало причиною конфлікту - неясно.

Правоохоронці робили спроби розділити протиборчі сторони, але їм цього не вдалося.

Штовханина відбувалася на фоні виступу депутата на трибуні залу засідань.

У прес-службі поліції Сумській області про сьогоднішній інцидент в залі засідань облради нічого не говориться.

Відео: На засіданні Сумської облради сталася бійка 26 лютого

Раніше повідомлялося, що в Харкові депутата винесли з трибуни за слова про "державний переворот", а сам інцидент потрапив на відео.

Також ми писали про те, що в лютому нардепи влаштували бійку в Раді через закриття низки телеканалів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Суми облсовет бійка инцидент
LITE
В Україну знову повертається холод і мокрий сніг: де чекати негоду
В Україну знову повертається холод і мокрий сніг: де чекати негоду