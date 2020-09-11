У Сумах маршрутка врізалася в легковик: автобус вибухнув (відео)

У Сумах вибухнула маршрутка після ДТП (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Пасажирська маршрутка збила авто і вибухнула

У Сумах сталася ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля, яка завершилася вибухом і пожежею. На щастя, подія обійшлася без жертв.

У салоні автобуса під час аварії ще не було пасажирів - водій виїжджав із заправки на автовокзал. Про це передає ТСН.

Відразу після зіткнення з легковиком вибухнули газові балони, що були у бусі.

Потім загорівся сам пасажирський автобус, і незабаром полум'я перекинулося також і на інше авто. Виник високий ризик ще одного вибуху, оскільки в легковику також було газове обладнання.

На місце ДТП оперативно прибули пожежники і рятувальники, яким вдалося не допустити вибуху.

Зазначається, що обидва автомобілі повністю вигоріли, хоча вогонь загасили досить швидко.

Маршрутник відбувся лише переляком, а для водія легкової машини, викликали медиків, але чоловік вирішив відмовитися від госпіталізації.

Відео: У Сумах вибухнула маршрутка після ДТП

Раніше повідомлялося, що у Києві авто влетіло в маршрутку і зайнялося, і постраждалі мало не загинули у вогні.

Нагадаємо, що в серпні під Скадовськом у ДТП з мікроавтобусом загинули троє людей, двоє з них - діти.