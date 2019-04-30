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В страшній ДТП на Прикарпатті загинула поліцейська: всі деталі (фото)

STYLERПодії    30.04.2019 - 14:52
В страшній ДТП на Прикарпатті загинула поліцейська: всі деталі (фото)
ДТП під Івано-Франківськом (ілюстративне фото: РБК-Україна)

ДТП під Івано-Франківськом забрало життя молодої жінки і покалічило її дитину й чоловіка

Дорожньо-транспортна пригода в Івано-Франківській області сталася увечері 29 квітня у смт Богородчани. Водій  BMW X5 не дотримався дистанції, перевищив швидкість і врізався в Renault Kangoo. Одразу ж після аварії водій виліз з побитого авто і втік в невідомому напрямку. Про це повідомила прес-служба поліції в області.

Від отриманих травм 31-річна пасажирка Renault померла по дорозі в лікарню. Вона була мешканкою Богородчан і працювала в поліції. В аварії також постраждав чоловік загиблої, який перебував за кермом, та їхня 4-річна донька.

В страшній ДТП на Прикарпатті загинула поліцейська: всі деталі (фото)

ДТП під Івано-Франківськом - загинула співробітниця поліції (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Повідомляється, що наступного дня, 30 квітня, близько 10:00 поліцейським вдалося розшукати винуватця аварії. Ним виявився 41-річний мешканець села Росільна Богородчанського району.

Дитина та чоловік загиблої поліцейської наразі перебувають в реанімації, де за їхнє життя борються медики.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом) КК України.

 

ДТП під Івано-Франківськом - загинула співробітниця поліції (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, стало відомо про стан відомої російської співачки МакЅим, яка постраждала після жахливої ДТП.

Раніше ми писали про те, що в ДТП в Києві загинув водій Daewoo Nexia, який вийшов з авто, щоб врятувати кошеня від неминучої загибелі.

До слова, в смертельній аварії під Сумами, яка 21 квітня забрала життя чотирьох людей, єдиним вижившим виявився 13-річний хлопчик.

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