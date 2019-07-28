Султан з "ДНР": фото бойовика здивувало мережу

Бойовик "ДНР" зробив безглузде фото і здивував мережу (ілюстративне фото: facebook.com/abazi)

Терорист з так званої "ДНР" зробив, як йому здалося, кумедне фото

Бойовик "ДНР" сфотографувався з пошарпаним торшером на голові на тлі руїн. Даний знімок опублікував відомий блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

Такі "смішні" фотографії люблять робити члени незаконних збройних формувань з РФ, а не місцеві так звані "ополченці". При цьому бойовика не сильно хвилює той факт, що даний торшер колись стояв в чиємусь домі, а тепер через війну речі українців розкидані по розгромленим територіям.

Бойовик "ДНР" зробив безглузде фото і здивував мережу (фото: twitter.com/666_mancer)

Користувачі соцмережі також відреагували на цей знімок.

Торшероголові;

Гусар;

Це вже не республіка, це монархія;

З абажуром все зрозуміло, а що за фігня на автоматі, зеленого кольору?

Є припущення, що це сигналка.

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що в мережі з'явилися фотографії масового поховання бойовиків на батьківщині Януковича в Єнакієвому. При цьому загиблих проросійських бойовиків просто закопують у землю. Знімки даного інциденту були зроблені на початку липня 2019 року.

На знімках видно не тільки свіжі могили проросійських бойовиків, але також можна помітити вириті ями для таких поховань. За словами користувачів мережі, проросійських бойовиків зарили, як тварин.

Раніше повідомлялося про те, що в Москві на вулиці зарізали бойовика "ДНР". Інцидент стався прямо на лавці. Словесна перепалка з іншим чоловіком коштувала терористові життя.