Платье, которое подходит всем: Даша Квиткова показала must-have весеннего гардероба

Какое платье выбрала Квиткова

Блогерша следит за модными трендами и часто демонстрирует в сети стильные образы на каждый день или для праздничных мероприятий.



Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

На этот раз Квиткова выбрала стильное платье-жакет черного цвета от украинского бренда. Его она дополнила черными колготками и туфлями-слингбеками.



Даша Квиткова показала платье на весну (фото: instagram.com/kvittkova)

Также она сделала акцент на талии с помощью золотых цепочек, чтобы визуально подчеркнуть ее.



Квиткова показала модное платье (фото: instagram.com/kvittkova)

Сколько стоит платье, как у Даши Квитковой

Блогерша выбрала платье-жакет украинского бренда повседневной одежды VISHNI.



Платье, как у Квитковой (фото: vishni.ua)

Стоимость такой вещи - 7200 гривен.



Платье, которое подходит всем (фото: vishni.ua)

"Платье-жакет изготовлено из качественной костюмной ткани. Платье имеет вшитую корсетную основу и кринолин, делая акцент на юбке, но с современной интерпретацией. Благодаря корсетной основе модель идеально держит форму, подчеркивая талию и создавая силуэт. В комплекте с платьем представлены чулки из премиальной трикотажной ткани", - сказано в описании на сайте бренда.



Платье-жакет (фото: vishni.ua)

Модель представлена также в белом цвете.



Платье-жакет белого цвета (фото: vishni.ua)

Почему платье-пиджак должно быть в гардеробе каждой модницы

Универсальность

Платье-жакет - это и платье, и верхний слой. Его можно носить как самостоятельное платье, поверх леггинсов, джинсов или даже мини-юбки, а также как жакет-накидку на базовое платье или топ.

В 2025 году модная индустрия все больше вращается вокруг функционального гардероба, и такие трансформеры в топе.



Трендовое платье на весну 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Четкий крой и силуэт - визуальная уверенность

В 2025 году возвращается акцент на архитектурные силуэты - подплечники, четкие линии плечей, структурированный крой. Платье-жакет отлично подчеркивает фигуру: формирует талию, удлиняет ноги, придает уверенности.



Платье-жакет в тренде (фото: instagram.com/kvittkova)

Минимализм и сознательное потребление

Платье-жакет - это база, которую можно сочетать с обувью, аксессуарами, верхней одеждой и всегда иметь новый образ.



Даша Квиткова показала стильное платье-жакет (фото: instagram.com/kvittkova)