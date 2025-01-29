Сухость кожи и постоянное чувство голода могут быть сигналами определенных дефицитов

Какие жиры необходимы организму

Важно помнить, что не все жиры одинаковы. Некоторые жиры полезнее, чем другие, и могут даже способствовать укреплению здоровья.

Пищевые жиры, также известные как жирные кислоты, можно найти в продуктах питания как растений, так и животных.

Некоторые функции организма также зависят от наличия жира. Например, некоторым витаминам требуется жир, чтобы он мог растворяться в кровотоке и обеспечивать организм питательными веществами. Избыток калорий в результате употребления слишком большого количества жиров любого типа может привести к увеличению веса.

Организму нужны жиры, происходящие из растений, рыбы, водорослей и животных. Меньше всего должно быть животных жиров, больше всего - растительных.

Признаки недостатка жиров

Сухая кожа и ломкие волосы

По словам диетолога Ольги Безуглой, жиры нужны для поддержания здоровья кожи и волос. Их недостаток может вызвать сухость, шелушение, выпадение волос или потерю их блеска.

Проблемы с гормонами

Жиры участвуют в производстве половых гормонов. Недостаточное их потребление может привести к нарушению менструального цикла, ухудшению настроения или даже бессоннице.

Чувство постоянного голода

Жиры помогают дольше чувствовать себя сытым. Если вы часто голодны даже после еды, это может быть признаком того, что рацион недостаточно сбалансирован.

Снижение концентрации

Мозг нуждается в жирах для нормального функционирования. Их недостаток может проявляться в виде ухудшения памяти, "туманности" в голове или проблем с концентрацией.

Слабость и усталость

Жиры являются источником энергии. Если их недостаточно, организму может не хватать "топлива", что приводит к упадку сил.

Проблемы с усвоением витаминов

Важно, если у вас дефицит жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), это может быть связано с недостатком жиров в рационе.

Необходимо добавить в свой рацион полезные жиры: например, ложку оливкового масла в салат, авокадо на тост, горсть орехов или кусочек жирной рыбы.

"Слушайте свое тело - оно часто дает понять, когда чего-то не хватает", - добавила эксперт.