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Суддя "МастерШеф" представив рецепт простої закуски їх авокадо і нуту

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Четвер 08 вересня 2022 11:19
Суддя "МастерШеф" представив рецепт простої закуски їх авокадо і нуту Ектор Хіменес-Браво дав рецепт хумусу з авокадо
Автор: Людмила Жукова

Закуска під назвою хумус - дуже смачна і легка. Ви можете нею насолоджуватися на сніданок і з келихом вина з друзями. Якщо додати в неї авокадо, вона стане ще ніжніше.

Рецептом страви поділився відомий український ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування вам знадобляться:

  • Авокадо - 1 шт
  • Тахіні - 30 грамів
  • Нут - 200 грамів
  • Кінза - 20 грамів
  • Часник -5 грамів
  • Лайм - 20 грамів
  • Оливкова олія - 50 мл
  • Сіль

Для прикраси хумуса візьміть перець чилі і фундук. Для цього рецепта найкраще використовувати консервований нут.

Рецепт приготування

Помістіть всі інгредієнти в блендер, додайте оливкову олію, перемішайте до однорідної консистенції. Після цього викладіть хумус на тарілку, прикрасьте і полийте ще оливковою олією. Смачного!

Нагадаємо, що відомий кулінар представив простий рецепт гуакамоле.

Також вам буде цікаво, що Клопотенко поділився рецептом печива з "Енеїди".

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Эктор Хименес-Браво
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