Суддя "МастерШеф" представив рецепт простої закуски їх авокадо і нуту

Закуска під назвою хумус - дуже смачна і легка. Ви можете нею насолоджуватися на сніданок і з келихом вина з друзями. Якщо додати в неї авокадо, вона стане ще ніжніше.

Рецептом страви поділився відомий український ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування вам знадобляться: Авокадо - 1 шт

Тахіні - 30 грамів

Нут - 200 грамів

Кінза - 20 грамів

Часник -5 грамів

Лайм - 20 грамів

Оливкова олія - 50 мл

Сіль Для прикраси хумуса візьміть перець чилі і фундук. Для цього рецепта найкраще використовувати консервований нут. Рецепт приготування Помістіть всі інгредієнти в блендер, додайте оливкову олію, перемішайте до однорідної консистенції. Після цього викладіть хумус на тарілку, прикрасьте і полийте ще оливковою олією. Смачного! Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)