Суддя "МастерШеф" представив рецепт простої закуски їх авокадо і нуту
Ектор Хіменес-Браво дав рецепт хумусу з авокадо
Закуска під назвою хумус - дуже смачна і легка. Ви можете нею насолоджуватися на сніданок і з келихом вина з друзями. Якщо додати в неї авокадо, вона стане ще ніжніше.
Рецептом страви поділився відомий український ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Для приготування вам знадобляться:
- Авокадо - 1 шт
- Тахіні - 30 грамів
- Нут - 200 грамів
- Кінза - 20 грамів
- Часник -5 грамів
- Лайм - 20 грамів
- Оливкова олія - 50 мл
- Сіль
Для прикраси хумуса візьміть перець чилі і фундук. Для цього рецепта найкраще використовувати консервований нут.
Рецепт приготування
Помістіть всі інгредієнти в блендер, додайте оливкову олію, перемішайте до однорідної консистенції. Після цього викладіть хумус на тарілку, прикрасьте і полийте ще оливковою олією. Смачного!
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