Судороги мучили 11 лет: украинские медики спасли девочку от тяжелой патологии

Во Львове медики совместно с американским нейрохирургом лишили 12-летнюю Юстину тяжелых судорог, мучивших ребенка 11 лет.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

Что известно о патологии

Родители говорят, что к 9 месяцам девочка была вполне здоровым малышом. Однажды мама заметила, как во время игры дочь стала странно трясти ручками.

После этого такие приступы случались уже каждую ночь. Тело младенца выкручивало, а мышцы напрягались.

Медики говорят, что тогда педиатры не смогли установить причину судорог. Впоследствии ребенку диагностировали эпилепсию и назначили лекарство. Однако они не помогали.

В течение 11 лет родные Юстины искали причину болезни. Посетили десятки врачей, но все было бесполезно, приступы только усиливались.

К тому же ребенка возили даже для лечения за границу.

Юстина с мамой (facebook.com/1tmolviv)

Какой диагноз установили

После полного обследования Юстины выяснилось, что единой ячейки, провоцирующей приступы, в головном мозге нет. Следовательно, нужно было четко определить всю зону патологической активности и уже тогда искать варианты хирургического лечения.

"А для этого обычной энцефалограммы, когда отслеживающие мозговую активность электроды крепятся на голову, недостаточно. Мониторинг следует провести на открытом мозге. Поэтому основной операции предшествовала сложная диагностическая", - пояснили медики.

В результате специалистам удалось поставить электроды на зону в полушарии, откуда возникает патологическая активность и определить эпилептогенный участок. А уже во время второго оперативного вмешательства нейрохирурги удачно удалили всю патологическую зону.

По словам медиков, девушку больше не мучают судорожные приступы. Уже через несколько дней после второй операции девочку выписали домой. После реабилитации она вернется к своим любимым занятиям, в том числе и игре на скрипке.

Медики во Львове лишили подростка тяжелой патологии (facebook.com/1tmolviv)