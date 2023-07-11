Судоми мучили 11 років: українські медики врятували дівчинку від важкої патології

У Львові медики спільно з американським нейрохірургом позбавили 12-річну Юстину важких судом, які мучили дитину 11 років.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що відомо про патологію

Батьки кажуть, що до 9 місяців дівчинка була цілком здоровим малюком. Одного разу мама помітила, як під час гри донька почала дивно трясти ручками.

Після цього такі напади траплялися вже щоночі. Тіло немовляти викручувало, а м’язи напружувалися.

Медики кажуть, що тоді педіатри не змогли встановити причину судом. Згодом дитині діагностували епілепсію та призначили ліки. Однак вони не допомагали.

Протягом 11 років рідні Юстини шукали причину хвороби. Відвідали десятки лікарів, але усе було марно, напади лише посилювалися.

До того ж дитину возили навіть на лікування за кордон.

Юстина з мамою (facebook.com/1tmolviv)

Який діагноз встановили

Після повного обстеження Юстини з’ясувалося, що єдиного осередку, який провокує напади, в головному мозку немає. Отже, потрібно було чітко визначити всю зону патологічної активності, і вже тоді шукати варіанти хірургічного лікування.

"А для цього звичайної енцефалограми, коли електроди, що відстежують мозкову активність, кріпляться на голову, недостатньо. Моніторинг слід провести на відкритому мозку. Тож основній операції передувала складна діагностична", - пояснили медики.

В результаті фахівцям вдалося поставити електроди на зону в півкулі, звідки виникає патологічна активність, і визначити епілептогенну ділянку. А вже під час другого оперативного втручання нейрохірурги успішно видалили всю патологічну зону.

За словами медиків, дівчину більше не мучать судомні напади. Уже через кілька днів після другої операції дівчинку виписали додому. Після реабілітації вона повернеться до своїх улюблених занять, зокрема й гри на скрипці.

Медики у Львові позбавили підлітка важкої патології (facebook.com/1tmolviv)