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Суд виніс вирок організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові (фото)

Автор: Роман Мирончук

Деснянський районний суд виніс вирок організатору та учасникам подвійного вбивства подружжя у серпні 2019 року на березі Десни у Чернігові.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Трьох жителів Чернігова суд визнав винними у крадіжках, розбійному нападі, бандитизмі, незаконному поводженні з вогнепальною, холодною зброєю та боєприпасами, а також незаконному заволодінні автомобілями.

Організатор засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а ще двоє учасників до 13 і 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Глава банди (скріншот з відео)

За даними прокуратури, в липні 2019 року 36-річний раніше судимий за вбивство житель Чернігова організував банду.

Разом з двома раніше судимими спільниками вони викрадали автомобілі з автостоянок, займалися крадіжками, вчинили розбійний напад на таксиста і заволоділи його авто.

Злочинці (скріншот з відео)

17 серпня 2019 року організатор банди застрелив подружжя, 30-річну жінку та 41-річного чоловіка. Вбивство сталося біля пішохідного мосту в Чернігові.

Підозрюваних затримали через півгодини після вбивства. Злочинці їхали на автомобілі вбитих.

Організатору банди, який вбив подружжя у Чернігові, оголосили вирок (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Полтавою за дивних обставин загинув ювелір. Його дружині з дітьми радять негайно бігти.

Ми також писали про те, що у Полтаві через викрадення та зґвалтування дівчини мешканці вийшли під прокуратуру з протестом.

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Чернігів