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Суд вынес приговор организатору банды, который убил супругов в Чернигове (фото)

Автор: Роман Мирончук

Деснянский районный суд вынес приговор организатору и участникам двойного убийства супругов в августе 2019 года на берегу Десны в Чернигове.

Об этом говорится в сюжете "Суспильного".

Троих жителей Чернигова суд признал виновными в кражах, разбойном нападении, бандитизме, незаконном обращении с огнестрельным, холодным оружием и боеприпасами, а также незаконном завладении автомобилями.

Организатор приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, а еще двое участников к 13 и 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Глава банды (скриншот с видео)

По данным прокуратуры, в июле 2019 года 36-летний ранее судимый за убийство житель Чернигова организовал банду.

Вместе с двумя ранее судимыми сообщниками они похищали автомобили с автостоянок, занимались кражами, совершили разбойное нападение на таксиста и завладели его авто.

Преступники (скриншот с видео)

17 августа 2019 года организатор банды застрелил супругов, 30-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Убийство произошло у пешеходного моста в Чернигове.

Подозреваемых задержали через полчаса после убийства. Преступники ехали на автомобиле убитых.

Организатору банды, убившего супругов в Чернигове, огласили приговор (видео: YouTube)

Напомним, под Полтавой при странных обстоятельствах погиб ювелир. Его жене с детьми советуют немедленно бежать.

Мы также писали о том, что в Полтаве из-за похищения и изнасилования девушки жители вышли под прокуратуру с протестом.

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Чернигов