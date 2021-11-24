Суд вынес приговор организатору банды, который убил супругов в Чернигове (фото)

Троих жителей Чернигова суд признал виновными в кражах, разбойном нападении, бандитизме, незаконном обращении с огнестрельным, холодным оружием и боеприпасами, а также незаконном завладении автомобилями.

Организатор приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, а еще двое участников к 13 и 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Глава банды (скриншот с видео)

По данным прокуратуры, в июле 2019 года 36-летний ранее судимый за убийство житель Чернигова организовал банду.

Вместе с двумя ранее судимыми сообщниками они похищали автомобили с автостоянок, занимались кражами, совершили разбойное нападение на таксиста и завладели его авто.

Преступники (скриншот с видео)

17 августа 2019 года организатор банды застрелил супругов, 30-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Убийство произошло у пешеходного моста в Чернигове.

Подозреваемых задержали через полчаса после убийства. Преступники ехали на автомобиле убитых.

Организатору банды, убившего супругов в Чернигове, огласили приговор (видео: YouTube)