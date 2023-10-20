Суд отобрал дочь у самой пожилой матери Украины: детали резонансного дела

У самой старшей матери Украины отбирают дочь - что происходило в суде

Слушание дела происходило в закрытом режиме. По словам пресс-секретаря Новозаводского суда Татьяны Андрушко, старейшую мать все же не лишают родительских прав.

"Объявлена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которому принято отобрать малолетнего ребенка у матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть сроком до 23 февраля 2025 года", - пояснила Андрушко.

Подвербная и ее дочь на архивном фото (фото: "Суспильне")

Как самая старшая мать реагирует на то, что у нее забирают дочь

Подвербная была на заседании. Она слышала решение суда, однако комментировать его не стала. Женщина заявила, что планирует советоваться с адвокатом.

"Я пойду к своему адвокату, потому что я сама ничего не знаю", - заявила женщина.

Адвокат Подвербной Андрей Котенок также заявил, что пока он и его клиентка не знают, будут ли они пытаться обжаловать решение. По закону у женщины будет 30 дней на то, чтобы подать апелляционную жалобу.

Подвербная на одном из прошлых заседаний (скриншот)

Скандал вокруг самой пожилой матери Украины – с чего все началось

Известно, что Подвербная после процедуры искусственного оплодотворения родила девочку в феврале 2011 года. Тогда женщине было 66, она стала самой пожилой матерью Украины. Девочку роженица назвала Анной-Марией.

Женщина воспитывала дочь и говорила, что самое главное для девочки – выйти замуж. Впоследствии стало известно, что самая пожилая мать заставляет ребенка просить с ней милостыню.

В апреле 2023 года 12-летняя дочь Подвербной пожаловалась на издевательства. Девочка рассказала, что мать ее избивает. Затем полиция с согласия ребенка изъяла его из семьи и поместила в больницу.

Девочка отказывалась возвращаться к матери. Комиссия обнаружила, что ребенка содержали в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях. Кроме этого появилась информация о том, что Подвербная отказывалась сделать дочери операцию по исправлению косоглазия.