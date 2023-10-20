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Суд отобрал дочь у самой пожилой матери Украины: детали резонансного дела

Девочка обвиняла мать в издевательствах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Появилась новая информация по резонансному делу о старейшей матери Украины Валентине Подвербной и ее малолетней дочери, которая просила о помощи и обвиняла женщину в насилии. Сегодня, 20 октября, Новозаводской суд Чернигова принял решение.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспильне", 12-летнюю девочку у 78-летней матери заберут.

У самой старшей матери Украины отбирают дочь - что происходило в суде

Слушание дела происходило в закрытом режиме. По словам пресс-секретаря Новозаводского суда Татьяны Андрушко, старейшую мать все же не лишают родительских прав. 

"Объявлена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которому принято отобрать малолетнего ребенка у матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть сроком до 23 февраля 2025 года", - пояснила Андрушко.

Подвербная и ее дочь на архивном фото (фото: "Суспильне")

Как самая старшая мать реагирует на то, что у нее забирают дочь

Подвербная была на заседании. Она слышала решение суда, однако комментировать его не стала. Женщина заявила, что планирует советоваться с адвокатом.

"Я пойду к своему адвокату, потому что я сама ничего не знаю", - заявила женщина.

Адвокат Подвербной Андрей Котенок также заявил, что пока он и его клиентка не знают, будут ли они пытаться обжаловать решение. По закону у женщины будет 30 дней на то, чтобы подать апелляционную жалобу.

Подвербная на одном из прошлых заседаний (скриншот)

Скандал вокруг самой пожилой матери Украины – с чего все началось

Известно, что Подвербная после процедуры искусственного оплодотворения родила девочку в феврале 2011 года. Тогда женщине было 66, она стала самой пожилой матерью Украины. Девочку роженица назвала Анной-Марией.

Женщина воспитывала дочь и говорила, что самое главное для девочки – выйти замуж. Впоследствии стало известно, что самая пожилая мать заставляет ребенка просить с ней милостыню.

В апреле 2023 года 12-летняя дочь Подвербной пожаловалась на издевательства. Девочка рассказала, что мать ее избивает. Затем полиция с согласия ребенка изъяла его из семьи и поместила в больницу.

Девочка отказывалась возвращаться к матери. Комиссия обнаружила, что ребенка содержали в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях. Кроме этого появилась информация о том, что Подвербная отказывалась сделать дочери операцию по исправлению косоглазия.

Ранее мы уже сообщали, что дочь самой пожилой матери Украины раскрыла детали скандала. Она рассказала, что именно делала с ней женщина.

Также уже известно, что 21 июня состоялось закрытое заседание суда в Чернигове, где с Подвербной сняли обвинения в совершении домашнего насилия, но оказалось, что ребенка все же не вернут женщине.

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