RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Современные дети близоруки. В чем причина и как защитить зрение

Фото: В чем причина близорукости у детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Причины развития близорукости:

Пандемия и технологии

Дети проводят больше времени перед экранами. Во время локдаунов их активность на свежем воздухе уменьшилась, что повысило риск развития близорукости.

Возраст начала заболевания

Близорукость обычно развивается в младшем школьном возрасте и ухудшается до завершения роста глаз, примерно до 20 лет.

Масштаб исследования

Изучение охватило более 5 миллионов детей и подростков из 50 стран на всех континентах.

Рост случаев

Уровень миопии увеличился в три раза с 1990 по 2023 год.

Региональные отличия

Самые высокие показатели в Азии - 85% детей в Японии, 73% в Южной Корее и более 40% в Китае имеют близорукость. Дети в этих странах начинают учиться уже с двух лет и проводят больше времени по книгам и экранам, что напрягает глаза и способствует развитию миопии.

Реже в других регионах

В Африке, где дети начинают обучение в 6-8 лет, близорукость встречается в семь раз реже, чем в Азии. К примеру, в Парагвае и Уганде уровень миопии составляет около 1%. В Великобритании, Ирландии и США - около 15%.

Генетика

Генетическая предрасположенность также влияет на развитие близорукости.

Гендерные особенности

Девушки и молодые женщины чаще страдают миопией, поскольку меньше времени проводят на свежем воздухе в школе и дома. Кроме того, раннее начало полового созревания влияет на то, что близорукость у них развивается в более раннем возрасте.

В современном мире близорукость - это проблема (фото: freepik.com)

Как защитить зрение ребенка

  • Проводите время на свежем воздухе: Для детей, особенно в возрасте 7-9 лет, важно проводить не менее двух часов в день на улице. Естественное освещение, движение и фокусировка на дальних объектах способствуют укреплению зрения.
  • Регулярно проверяйте зрение: Детям 7-10 лет рекомендуется регулярно проверять зрение. Это позволит своевременно выявить проблемы и начать корректирующее лечение.
  • Ограничьте время перед экранами: Следует уменьшить время, которое ребенок проводит по гаджетам, особенно в вечернее время. Во время чтения или обучения важно обеспечить правильное освещение, а также дать глазам отдых, чтобы избежать перенапряжения аккомодационной мышцы, которая может ухудшить зрение.

Риски близорукости

Одним из самых серьезных осложнений для людей с миопией является отслоение сетчатки, что может привести к потере зрения.

Коррекция зрения

Близорукость нельзя полностью вылечить, но ее можно корректировать с помощью очков или контактных линз.

Специальные линзы

Для детей существуют специальные линзы, которые могут замедлить развитие близорукости, помогая глазам развиваться должным образом. Они дорогие, но широко используются в Азии, где также популярны классы со стеклянными стенами, имитирующими обучение на свежем воздухе.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровьеГлаза