Современные дети близоруки. В чем причина и как защитить зрение

Пандемия и технологии
Дети проводят больше времени перед экранами. Во время локдаунов их активность на свежем воздухе уменьшилась, что повысило риск развития близорукости.
Возраст начала заболевания
Близорукость обычно развивается в младшем школьном возрасте и ухудшается до завершения роста глаз, примерно до 20 лет.
Масштаб исследования
Изучение охватило более 5 миллионов детей и подростков из 50 стран на всех континентах.
Рост случаев
Уровень миопии увеличился в три раза с 1990 по 2023 год.
Региональные отличия
Самые высокие показатели в Азии - 85% детей в Японии, 73% в Южной Корее и более 40% в Китае имеют близорукость. Дети в этих странах начинают учиться уже с двух лет и проводят больше времени по книгам и экранам, что напрягает глаза и способствует развитию миопии.
Реже в других регионах
В Африке, где дети начинают обучение в 6-8 лет, близорукость встречается в семь раз реже, чем в Азии. К примеру, в Парагвае и Уганде уровень миопии составляет около 1%. В Великобритании, Ирландии и США - около 15%.
Генетика
Генетическая предрасположенность также влияет на развитие близорукости.
Гендерные особенности
Девушки и молодые женщины чаще страдают миопией, поскольку меньше времени проводят на свежем воздухе в школе и дома. Кроме того, раннее начало полового созревания влияет на то, что близорукость у них развивается в более раннем возрасте.
Одним из самых серьезных осложнений для людей с миопией является отслоение сетчатки, что может привести к потере зрения.
Коррекция зрения
Близорукость нельзя полностью вылечить, но ее можно корректировать с помощью очков или контактных линз.
Специальные линзы
Для детей существуют специальные линзы, которые могут замедлить развитие близорукости, помогая глазам развиваться должным образом. Они дорогие, но широко используются в Азии, где также популярны классы со стеклянными стенами, имитирующими обучение на свежем воздухе.