Субсидия при долге по коммуналке. Как правильно оформить

При каком долге субсидию не назначат

Как отмечают в Министерстве социальной политики, субсидию не смогут назначить при наличии задолженности по оплате за коммунальные услуги свыше трех месяцев или же - за сумму, которая превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас - 680 гривен).

Как получить субсидию при задолженности

Однако существует механизм, который поможет оформить субсидию и при задолженности. Для этого нужно обратиться к поставщику коммунальных услуг и заключить с ним договор о реструктуризации задолженности.

Далее копию этого договора нужно прикрепить к заявлению на субсидию. Если есть отказ в назначении субсидии в связи с задолженностью по оплате за коммунальные услуги, человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность отсутствует.

То есть, условно у вас есть долг по оплате за отопление, а по всем остальным коммунальным услугам задолженности нет. Вы имеете право подать заявление на субсидию на все остальные коммунальные услуги, кроме отопления.

Как оформить субсидию

Вы можете оформить ее онлайн, не выходя из дома. Что нужно сделать:

зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID

выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию

заполнить данные и проверить их корректность

скачать необходимые копии документов для получения субсидии

В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы.

Также можно лично подать документы на субсидию, независимо от места вашего жительства.

Основные документы, которые нужно заполнить претенденту на субсидию - это заявление и декларация о доходах и расходах. Также потребуются данные паспорта заявителя и его идентификационный код.