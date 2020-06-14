Субсидії в Україні: що чекає споживачів після карантину

Субсидії в Україні у 2020 році залишаються одним з найважливіших питань в українців. Через вимушений карантин та пандемію коронавірусу багато українців залишилися без роботи, також скоротилися фінансові доходи.

Що буде з субсидіями українців після закінчення карантину і чи варто переживати тим, у кого вона була оформлена раніше, повідомляє видання BuildPortal.

В березні Верховна Рада прийняла законопроєкт, який регулює нарахування субсидій, комунальних послуг та інші виплати українцям. У період карантину заборонили нараховувати штрафи за несвоєчасну оплату послуг, застосовувати пеню і відключати від послуг тих, хто не встиг погасити заборгованість в строк.

Як пояснив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, в даному документі є також пункт про субсидії українців. Згідно з цим пунктом, позбавити субсидії у період карантину споживача не можна. Особливо цей пункт стосується тих громадян, які отримували допомогу від держави раніше.

Заступник Міністра додав, що ті користувачі, які отримували субсидію до карантину, будуть отримувати її надалі. Ті, кому призначили субсидію в період опалювального сезону, будуть отримувати її далі. Звертатися таким споживачам в органи соціального захисту не потрібно, субсидію призначать знову, автоматично.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким категоріям українців з 1 липня підвищать виплати.

А також розповідали про те, що кожен десятий українець має право на отримання субсидії для оплати комунальних послуг.