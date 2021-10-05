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Стілець - це вбивця колін і хребта. І ось чому

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Вівторок 05 жовтня 2021 10:34
Стілець - це вбивця колін і хребта. І ось чому Лікар розповів про шкоду стільця (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Використання стільця - це дуже небезпечно для колін і хребта, через те, що людина повинна бути постійно в русі та це природно.

Про це заявив лікар-невролог Євген Скрипник на своїй Facebook-сторінці.

"Стілець - це вбивця колін і хребта. Цікаво з анатомії, що генетично людський організм не пристосований для сидіння на стільці! Сам стілець був винайдений не так давно. Сама неприродна поза - це сидіння на стільці! Кращий спосіб для людини - стояти або лежати!"- написав лікар.

Медик звернув увагу на те, що коли ми стоїмо, то хребет підтримується всім скелетом, м'язами верхніх і нижніх кінцівок, м'язи також знаходяться в тонусі. А коли ми сидимо - то м'язи розслабляються і хребці тиснуть на міжхребцеві диски.

Скрипник нагадав, що раніше гімназисти вчилися стоячи, а зараз у деяких виставкових залах та офісах є високі столи без стільців.

"Людина створена, щоб не сидіти, а постійно бути в русі! Ми знаємо, що на Сході люди сидять на підлозі зі схрещеними ногами (тим самим м'язи спини знаходяться в тонусі). Пам'ятаєте малюнки, коли стародавні римляни взагалі їли, пили, спілкувалися і зустрічали гостей лежачи?"- нагадав медик.

Євген Скрипник рекомендує зміцнювати м'язи спини та займатися спортом, а якщо у вас сидяча робота - робіть перерву кожен 15 хвилин!

Як ми писали раніше, медики назвали найшкідливіший спорт для чоловіків.

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