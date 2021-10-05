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Стул - это убийца коленей и позвоночника. И вот почему

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Вторник 05 октября 2021 10:34
Стул - это убийца коленей и позвоночника. И вот почему Врач рассказал о вреде стула (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Использование стула - это очень опасно для коленей и позвоночника, так как человек должен быть постоянно в движении и это естественно.

Об этом заявил врач-невролог Евгений Скрипник на своей Facebook-странице.

"Стул - это убийца колен и позвоночника. Интересно по анатомии, что генетически человеческий организм не приспособлен для сидения на стуле! Сам стул был изобретен не так давно. Самая неестественная поза - это сидение на стуле!
Лучший способ для человека - стоять или лежать!" - написал врач.

Медик обратил внимание на то, что когда мы стоим, то позвоночник поддерживается всем скелетом, мышцами верхних и нижних конечностей, мышцы также находятся в тонусе. А когда мы сидим - то мышцы расслабляются и позвонки давят на межпозвонковые диски.

Скрипник напомнил, что раньше гимназисты учились стоя, а сейчас в некоторых выставочных залах и офисах есть высокие столы без стульев.

"Человек создан, чтобы не сидеть, а постоянно быть в движении! Мы знаем, что на Востоке люди сидят на полу со скрещенными ногами (тем самым мышцы спины находятся в тонусе). Помните рисунки, когда древние римляне вообще ели, пили, общались и встречали гостей лежа?" - напомнил медик.

Евгений Скрипник рекомендует укреплять мышцы спины и заниматься спортом, а если у вас сидячая работа - делайте перерыв каждый 15 минут!

Как мы писали ранее, медики назвали самый вредный спорт для мужчин.

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