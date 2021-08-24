ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Студенти в Україні можуть повернути 18% "кешбеку" від вартості навчання: як це зробити

Новость на русском →
Вівторок 24 серпня 2021 07:55
Студенти в Україні можуть повернути 18% "кешбеку" від вартості навчання: як це зробити Українцям розповіли, як повернути частину коштів від оплати за навчання (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Студенти університетів в Україні можуть повернути собі частину коштів від оплати за навчання у вигляді податкової знижки, згідно ст. 166 Податкового кодексу.

Яку суму можна повернути, як отримати "кешбек" і хто саме це може зробити, а також покрокова інструкція – у нашому матеріалі нижче.

Хто може отримати відшкодування?

У тому, що "схема" працює, переконався студент і бухгалтер Микола Кархут, який і поділився лайфхаком у своєму Telegram-каналі.

Отож, отримати чималий "кешбек" може студент, який офіційно отримує зарплату і оплачує своє навчання (договір укладено на ім'я студента) або член сім'ї першого ступеня спорідненості, який оплачує вартість навчання такого студента (батько, мати, жінка тощо).

Розмір знижки становить 18% від вартості навчання.

Які документи потрібні?

Для отримання відшкодування витрат, наприклад, за 2020 рік потрібно до 31 грудня 2021 року подати наступні документи до податкової:

  • ‌копія паспорта
  • ‌копія ІПН
  • ‌декларація про майновий стан і доходи (можна заповнити онлайн або у податковій)
  • ‌довідка про доходи (можна отримати в бухгалтерії підприємства)
  • ‌копія договору з навчальним закладом
  • ‌копія квитанції про оплату
  • ‌заява з рахунком для повернення коштів.

Ці документи є можливість подати і онлайн. Треба лише мати електронний підпис, увійти в електронний кабінет платника, подати декларацію та копії інших документів.

Зауважимо, що отримати кошти можна на карту будь-якого банку, вказавши рахунок IBAN, МФО та назву фінансової установи.

Кошти надходять протягом 60 днів після подання декларації.

Студенти в Україні можуть повернути 18% &quot;кешбеку&quot; від вартості навчання: як це зробити

Микола Кархут показав, що йому повернули частину грошей

Щоправда, на повернення коштів не можуть претендувати:

  • ФОПи
  • іноземці
  • особи, які хочуть відшкодувати кошти за освіту за кордоном.

Також додамо, що відшкодування можливе для студентів як очної так і заочної форми навчання.

До речі, читайте про найважливіші реформи освіти за 30 років Незалежності.

Також пропонуємо вам інформацію про те, яким буде навчання з 1 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини