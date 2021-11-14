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Студенти-музиканти довели українців до сліз грою на цимбалах на честь померлого в 33 роки кумира

Автор: Світлана Мащенко

Група ZAPAL, що складається з трьох молодих хлопців, вразила українців грою на цимбалах і кахоні - незвичних сучасній людині інструментах. Свої вміння хлопці показували на шоу "Україна має талант".

Дивіться в матеріалі Styler нижче, як це було.

Андрій, Ваня і Льоша познайомилися в Чернівцях, куди приїхали вчитися. Вони часто виступають на вулицях міста, привертаючи чималу увагу людей.

Як тільки хлопці вийшли на сцену, серце співачки Руслани розтануло. По-перше, вона відразу зацінила цимбали, а по-друге, красу хлопців.

Андрій каже, що його дідусь - цимбаліст, тому талант йому дістався саме від нього.

Скрін відео: група ZAPAL

Надихнув хлопця на досягнення успіхів у цьому напрямку Петро Казків, також цимбаліст, фіналіст "України має талант". Життя музиканта трагічно обірвалося в 33-річному віці 4 лютого 2021-го - він помер від раку легенів.

Тріо виконало авторську композицію на цимбалах, гітарі та ударному інструменті кахоні.

Публіка аплодувала музикантам стоячи в кінці виступу, а Руслана плакала.

Зазначимо, що шоу Україна має талант відновилося після чотирирічної перерви. В ефір воно виходить щосуботи на каналі СТБ. Основний суддівський склад - Сергій Притула, Ксенія Мішина, Євген Кот. А в останньому, четвертому випуску до команди приєдналася співачка Руслана.

Раніше в шоу всіх вразила єдина в Україні реп-вчителька, яка співає про кільчастих хробаків.

Також ми писали, що Євген Кот зізнався, чому відмовляється другий рік від участі в проекті "Танці з зірками".

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Україна має талант