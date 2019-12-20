Стрілянина в центрі Москви: що відомо про особу стрілка

Стрілянину в центрі Москви відкрив чоловік з автомата Калашникова близько п'ятої години вечора. Інцидент стався біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Відомо про двох загиблих, один з них – сам стрілець.

За попередніми даними російських ЗМІ, смертельне побоїще в центрі Москви влаштував 38-річний Євген Манюров, житель Московської області. Він був підприємцем у Подольську і займався консультуванням в області комерційної діяльності, але підприємство було ліквідоване в 2015 році.

Як розповіла мати Манюрова, він не служив в армії, не був одружений і навіть не перебував у відносинах. Захоплювався боксом, рукопашним боєм, а в останні кілька років його хобі стала стрілянина.

"Ніяких паралелей не було. Чисто стрілянина, чисто хобі", - сказала жінка.

Вона додала, що син працював в охоронних підприємствах і щоранку він вирушав на "супровід". Однак, коли жінка зателефонувала його колезі по імені Павло, той повідомив, що Євген Манюров давно звільнився.

Мати помітила, що останнім часом він був перезбуджений і відмовився від чаю, кави і алкоголю.

"Я помічала, що у нього якесь порушення було останнім часом. Не курив і не пив взагалі. Навіть чай і кави не пив. Пив тільки чай з лимоном, заварену шипшину і журавлину від нирок", - розповіла жінка і додала, що він приймав препарати від варикозу і для нормалізації тиску.

19 грудня він сказав матері, що вирушає на змагання по стрільбі. Нещодавно він зайняв третє місце в дисципліні РСС на змаганнях Московського міського стрілецько-спортивного клубу ДТСААФ.

Тренер стрілецького клубу, де займався Євген Манюров, розповів, що стрілок до них ходив останні три місяці. Він погано стріляв і на заняття приходив у довгому чорному плащі з капюшоном. Однак у Манюрова були всі документи, які підтверджували його осудність. Також у нього був дозвіл на володіння гладкоствольної мисливської зброї.

"Виходить, що держава йому повністю довіряла, якщо видало нарізну зброю", - пояснив тренер і підкреслив, що саме це дало йому право займатися в клубі.

Як розповів батько стрілка Фатіх Манюров, його син був похмурим і замкнутим. Він рідко з ним спілкувався після розлучення. Син розповідав йому, що працював в посольстві Арабських еміратів, але Манюров-старший не дуже в це вірив. Також Євген Манюров неодноразово заявляв, що мріє стати майстром спорту зі стрільби.

Колишня дружина зателефонувала йому ввечері 19 грудня і сказала, що син не повернувся додому після змагань зі стрільби, а вночі до нього прийшли співробітники ФСБ і повідомили, що син вчинив злочин. Він був шокований вчинком сина і сказав, що "краще б він собі кулю в лоб пустив". Також він не виключає, що син був зомбований кимось.

На місці стрілянини було встановлено, що Манюров був озброєний карабіном "Сайга" і ножем. Також було знайдено саморобний вибуховий пристрій. Що стало мотивом для скоєння злочину – невідомо. Можливо, він хотів влаштувати провокацію в День працівників органів безпеки Росії.