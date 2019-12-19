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Смертельна стрілянина в центрі Москви: всі подробиці теракту і відео

STYLERПодії    19.12.2019 - 21:42
Смертельна стрілянина в центрі Москви: всі подробиці теракту і відео
Стрілянина в Москві біля ФСБ (фото: (twitter.com/OrwellAtWork))

Стрілянину в центрі Москви відкрив чоловік біля будівлі ФСБ

Стрілянину в Москві відкрив невідомий з автомата Калашникова близько 17:10 за київським часом. На даний момент відомо про двох загиблих, один з яких сам стрілок. Що сталося в Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці - в матеріалі Styler.

Відзначимо, що в росЗМІ спочатку повідомлялося про трьох стрілків, але пізніше офіційні джерела підтвердили, що нападник був один. У РФ збройний напад вже кваліфікували як теракт.

Чоловік відкрив стрілянину в приймальні ФСБ, але в силових структурах стверджується, що він не проникав в будівлю, а почав стріляти біля неї.

Під обстріл першим потрапив співробітник ФСБ зі служби охорони - 35-річний Костянтин Однолєпков (раніше його називали співробітником ДПС). Куля потрапила йому в голову, він помер в машині швидкої медичної допомоги. До речі, перехожі самі зупиняли карету швидкої, яка за випадковим збігом в момент стрілянини проїжджала поруч. Але врятувати життя людині не вдалося.

Поранення також отримав співробітник ФСБ Ілля Фісенко. Він отримав важке поранення в голову, за його життя борються медики. Крім того, випадковий перехожий Павло Анісімов отримав дотичне поранення ноги. Його життю нічого не загрожує.

Після того, як стрілок відкрив вогонь біля будівлі ФСБ, він пробіг близько 300 метрів до кінця вулиці Кузнецький міст, де сховався за колонами одного з будинків, звідки відстрілювався від прибулих силовиків. О 18:15 за київським часом стрілка ліквідували, його особа встановлюється.

Опубліковано Світланою Мащенко Четвер, 19 грудня 2019 р.

Стрілянина у центрі Москви на Луб'янці (відео Telegram-каналу Mash)

Під час перестрілки людей евакуювали в будівлі місцевих кафе, багато хто розбігався, ховався у дворах, почувши автоматні черги.

"На вулиці почали стріляти, люди ховалися за машини, але в кафе особливо паніки не було. Вимкнули світло, нас вивели в безпечне місце - в сусідній двір. Тут людей 30", - сказано в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Очевидці описували нападника, як "мужика в чорному з автоматом".

"Ми пішли в сторону Кузнецького мосту, через дорогу був мужик в чорному з автоматом. Почав стріляти, вбив ДПСника, пішов далі. Ми втекли", - згадують очевидці.

Варто відзначити, що цього ж дня близько 14:20 невідомий розстріляв чоловіка в районі Мар'їно, він вижив. Правоохоронці встановлюють зв'язок між двома цими подіями.

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