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Стрілянина в центрі Москви: поранених рятували випадкові перехожі (відео)

STYLERПодії    19.12.2019 - 20:02
Стрілянина в центрі Москви: поранених рятували випадкові перехожі (відео)
Стрілянина в Москві біля ФСБ (колаж: РБК-Україна)

Стрілянину в Москві біля будівлі ФСБ відкрив невідомий

Стрілянина в Москві сталася у четвер, 19 грудня, близько 18:10. Невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова в районі Луб'янки біля будівлі ФСБ. У росЗМІ повідомляється про двох загиблих і двох поранених співробітників служби безпеки. Потерпілого, який першим потрапив під обстріл, рятували випадкові перехожі, з'явилося відео.

Варто відзначити, що за деякими даними, нападників було троє, а першим загиблим вважався співробітник ГИБДД. Але пізніше ФСБ повідомили про те, що серед загиблих сам нападник, який був один, а також співробітник ФСО (Федеральної служби охорони).

Перехожі зупинили швидку, яка випадково проїжджала повз, і допомогли доставити в карету пораненого. На жаль, він помер, не доїхавши до лікарні.

"Випадкові перехожі затягують у швидку постраждалого під час стрілянини на Луб'янці. Вона проїжджала повз, люди зупинили тачку і помістили людини в машину", - сказано в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Опубліковано Світланою Мащенко Четвер, 19 грудня 2019 р.

Стрілянина в Москві біля ФСБ (відео: facebook.com)

За даними російських ЗМІ, стрілянину відкрили в приймальні офісу ФСБ, після чого стрілок вибіг на вулицю, відстрілюючись. Пізніше він забарикадувався в будівлі по вулиці Велика Луб'янка.

Звідти він продовжив стріляти по прибулим силовикам. Близько 19:15 стрілка ліквідували, напад вже кваліфікували, як терористичний акт.

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Новини України Стрільба
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