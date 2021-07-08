Стрілянина в Києві: стало відомо, що саме спровокувало "голосіївського стрілка"

Що сталося 7 липня

Інцидент стався близько 10 ранку на Голосіївському проспекті, 58. Продану за борги більше року тому квартиру перепродали черговим власникам, які і намагалися потрапити в житло, повідомляє ТСН.

Власник квартири, який купив її рік тому, просто втомився "ломитися" до купленого житла.

"Мій клієнт втомився чекати і вирішив продати", - говорить Армен Карапетян, юрист покупця.

7 липня в житло намагалися потрапити вже ті, хто перекупив проблемну квартиру. Це і завершилося двома пораненими.

Що відомо про "голосіївського стрілка"

Чоловіка звати Іван Мартинюк, йому 38 років. Про нього і спірну квартиру ЗМІ писали ще більше року тому. Тоді повідомлялося, що квартира була продана на електронних торгах за борги, але попередній власник - Мартинюк, з цим не згоден. Тим більше, що в оселі з жовтня 2019-го року прописана його неповнолітня племінниця.

Іван намагався оскаржити рішення через суд, а в цей час став заручником квартири. Їжу йому передавали друзі мотузками і дронами.

Фото: Затримання стрілка

Що кажуть родичі чоловіка

Родич стрілка, який представився Дмитром, каже, що по квартирі йдуть судові розгляди.

За словами Дмитра, в квартиру вранці почали вламуватися "люди в чорному" і чоловікові довелося захищатися. А мисливська рушниця його нібито зареєстрована. При цьому Іван хотів добровільно вийти з квартири.

Стрілка дуже швидко затримали

Переговори тривали більше години. У цей час мешканці будинку були евакуйовані. У поліції кажуть, що Мартинюк погрожував влаштувати пожежу і був, нібито чути запах бензину. Тому правоохоронці зважилися на штурм.

Стрілка вивели з квартири і швидко посадили в службовий автомобіль. При цьому з ним у приміщенні перебувала жінка, на ім'я Іоланта. Хто вона і ким доводиться Мартинюку, невідомо. Її також затримали.

Відео: З'ясувалися причини стрілянини в Києві

Відео: як затримували "голосіївського" стрілка (поліція Києва)