Стрілянина в Києві: стало відомо, що саме спровокувало "голосіївського стрілка"

Стрілянина в Голосіївському районі Києва 7 липня з пораненням поліцейського і цивільної особи викликала величезний суспільний резонанс. Як виявилося, виною всьому спірна квартира, і конфлікт назрівав вже більше як рік.
Чому довготривалі розбірки за "однушку" в ЖК Park Avenue призвели до каліцтв, евакуації мешканців, і арешту попереднього власника - читайте нижче в нашому матеріалі.
Інцидент стався близько 10 ранку на Голосіївському проспекті, 58. Продану за борги більше року тому квартиру перепродали черговим власникам, які і намагалися потрапити в житло, повідомляє ТСН.
Власник квартири, який купив її рік тому, просто втомився "ломитися" до купленого житла.
"Мій клієнт втомився чекати і вирішив продати", - говорить Армен Карапетян, юрист покупця.
7 липня в житло намагалися потрапити вже ті, хто перекупив проблемну квартиру. Це і завершилося двома пораненими.
Чоловіка звати Іван Мартинюк, йому 38 років. Про нього і спірну квартиру ЗМІ писали ще більше року тому. Тоді повідомлялося, що квартира була продана на електронних торгах за борги, але попередній власник - Мартинюк, з цим не згоден. Тим більше, що в оселі з жовтня 2019-го року прописана його неповнолітня племінниця.
Іван намагався оскаржити рішення через суд, а в цей час став заручником квартири. Їжу йому передавали друзі мотузками і дронами.
Фото: Затримання стрілка
Родич стрілка, який представився Дмитром, каже, що по квартирі йдуть судові розгляди.
За словами Дмитра, в квартиру вранці почали вламуватися "люди в чорному" і чоловікові довелося захищатися. А мисливська рушниця його нібито зареєстрована. При цьому Іван хотів добровільно вийти з квартири.
Переговори тривали більше години. У цей час мешканці будинку були евакуйовані. У поліції кажуть, що Мартинюк погрожував влаштувати пожежу і був, нібито чути запах бензину. Тому правоохоронці зважилися на штурм.
Стрілка вивели з квартири і швидко посадили в службовий автомобіль. При цьому з ним у приміщенні перебувала жінка, на ім'я Іоланта. Хто вона і ким доводиться Мартинюку, невідомо. Її також затримали.
Відео: З'ясувалися причини стрілянини в Києві
Відео: як затримували "голосіївського" стрілка (поліція Києва)
Нагадаємо, що вранці в Києві через стрілянину була оголошена спецоперація "Грім". 27-річний патрульний поліцейський отримав важке поранення руки, а один з учасників квартирного конфлікту - легке поранення в голову.
Раніше ми писали, що спливли спірні нюанси по стрілянині в Києві на Голосіївському проспекті.