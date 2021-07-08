Стрельба в Киеве: стало известно, что именно спровоцировало "голосеевского стрелка"

Что случилось 7 июля

Инцидент произошел около 10 утра на Голосеевском проспекте, 58. Проданную за долги более года назад квартиру перепродали очередным владельцам, которые и пытались попасть в жилье, сообщает ТСН.

Владелец квартиры, купивший ее год назад, просто устал "ломиться" к купленному жилью.

"Мой клиент устал ждать и решил продать", - говорит Армен Карапетян, юрист покупателя.

7 июля в жилье пытались попасть уже те, кто перекупил проблемную квартиру. Это и завершилось двумя ранеными.

Что известно о "голосеевском стрелке"

Мужчину зовут Иван Мартынюк, ему 38 лет. О нем и спорной квартире СМИ писали еще больше года назад. Тогда сообщалось, что квартира была продана на электронных торгах за долги, но предыдущий владелец - Мартынюк, с этим не согласен. Тем более, что в жилище с октября 2019-го года прописана его несовершеннолетняя племянница.

Иван пытался оспорить решение через суд, а в это время стал заложником квартиры. Еду ему передавали друзья веревками и дронами.

Фото: Задержание стрелка

Что говорят родственники мужчины

Родственник стрелка, который представился Дмитрием, говорит, что по квартире идут судебные разбирательства.

По словам Дмитрия, в квартиру утром начали вламываться "люди в черном" и мужчине пришлось защищаться. А охотничье ружье его якобы зарегистрировано. При этом Иван хотел добровольно выйти из квартиры.

Стрелка очень быстро задержали

Переговоры продолжались более часа. В это время жители дома были эвакуированы. В полиции говорят, что Мартынюк угрожал устроить пожар и был, якобы слышен запах бензина. Поэтому правоохранители решились на штурм.

Стрелка вывели из квартиры и быстро усадили в служебный автомобиль. При этом с ним в помещении находилась женщина, по имени Иоланта. Кто она и кем приходится Мартынюку, неизвестно. Ее также задержали.

Видео: Выяснились причины стрельбы в Киеве

Видео: Как задерживали "голосеевского" стрелка (Полиция Киева)