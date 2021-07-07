Диму без вогню не буває. З чого почалася історія з "голосіївським стрілком" і хто винен у трагедії

У Києві вранці 7 липня через стрілянину в Голосіївському районі був поранений поліцейський і цивільний. У місті була введена спецоперація "Грім", після якої стрілка, що забарикадувався у квартирі, зі штурмом затримали. Але, як з'ясувалося, історія ця досить "каламутна", і почалася вона більше року тому.

Що ж сталося там насправді, і як "квартирне питання" стало причиною поранення з мисливської рушниці двох людей - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що сталося вранці 7 липня в Голосіївському районі

Інцидент стався в будинку елітного ЖК Park Avenue близько 10 ранку.

За даними прес-служби поліції, їхні співробітники виїхали на виклик про конфлікт у квартирі на Голосіївському проспекті, 58.

"На місці події власник квартири зробив постріл з мисливської рушниці в напрямку поліцейських... В результаті події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - поранення в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Незабаром стрілка взяли штурмом, при цьому він встиг здійснити підпал у квартирі. Тепер йому загрожує термін за замах на життя співробітника правоохоронних органів.

Фото: момент затримання "голосіївського стрілка" (t.me/pavlovskynews)

Чоловік забарикадувався у квартирі вже давно

Як виявилося, спірна квартира була перепродана через електронні торги за борги ще більше року тому. Але попередній власник вважав це незаконним, так як в житлі з жовтня 2019 року зареєстрували його неповнолітню племінницю і сестру.

Журналіст Єгор Чечеринда пише у Facebook, що власник зачинився в квартирі і не покидав її тривалий час, щоб відстояти право власності.

"Попередній власник не хотів залишати квартиру і забарикадувався всередині. Їжу протягом тривалого часу йому передавали друзі на 14 поверх мотузками і дронами. Сьогодні, очевидно, до квартири в черговий раз прийшли нові власники разом зі співробітниками МВС для того, щоб звільнити приміщення", - повідомляє він.

При цьому журналіст зазначає, що нібито співробітники поліції прийшли відкривати квартиру з новими власниками, хоча це не входить в повноваження правоохоронців.

"Старий власник відкрив вогонь із зареєстрованої мисливської рушниці. Поранив поліцейського і одного з нових власників або їх представників. Після чого на місце приїхали спецназівці МВС КОРД і затримали стрілка. Разом з КОРД на місце приїхали і співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції... Очевидно, для того, щоб з'ясувати, що робили на місці події поліцейські, які прийшли туди з новими власниками або їх представниками", - додав Чечеринда, назвавши історію "мутною".

Конфлікт зі спірною квартирою наробив галасу ще в травні 2020-го

У сюжеті ТСН за 27 травня минулого року йдеться про те, як чоловік на ім'я Іван (наш сьогоднішній стрілок. - Ред.) виходить на зв'язок з квартири без ремонту, яку він не може покинути, так як його нібито там заблокували.

При цьому в квартирі зареєстровані його сестра і 14-річна племінниця.

"10 людей до зубів озброєних, явно не поговорити приходили, а викинути нас. В вічко дверне нам гільзу вставили", - розповідає чоловік.

Їжу в квартиру чоловікові передавали дроном - максимально за раз не більше 100 грамів. А вночі, коли охорона ЖК менш пильна, друзі передавали харчі мотузкою.

Адвокат Івана каже, що рішення щодо передачі квартири було заочним. А в перегляді відмовили. Апеляційна скарга ж була в процесі розгляду.

Що говорить новий власник сумнозвісної квартири

За словами нового власника, який купив квартиру через електронні торги, про прописану дитину він знав - це відкрита інформація, зазначена на сайті.

Але в квартирі ніколи не було ремонту, тому жити в ній було неможливо. Що свідчить про фіктивність прописки там дитини.

При цьому новий власник каже, що намагався вирішити суперечку мирно, але Іван в останній момент передумав. І в квартирі чоловіка ніхто не блокує - він сам там закрився.

Відео: Спірна квартира, через яку сталася стрілянина 7 липня (ТСН)

Жителі ЖК Park Avenue розповіли про конфлікт річної давності

Новий власник приїхав з документами в квартиру ще 13 травня 2020 року. Але він не зміг відкрити квартиру, і нібито всередині знаходилися невідомі особи, які погрожували фізичною розправою. Крім того, замок був пошкоджений, пише "Сегодня".

Вийти і надати свої дані охоронній компанії невідомі також відмовилися. На місце події приїхала оперативно-слідча група, був складений протокол.

Наступного дня переговори між сторонами продовжилися. Протягом двох діб сторони конфліктували в різних місцях житлового комплексу, поставивши на вуха ледь не весь ЖК.

Незабаром історія зі спірною квартирою затихла, досягнувши розв'язки вранці 7 липня, коли був поранений поліцейський і цивільний, який представляє одну зі сторін квартирного конфлікту.

У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляв по поліцейських...за попередньою інформацією є поранені У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляє по поліцейських #НАЖИВО біля столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського та цивільну людину Потерпілим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції та слідчо-оперативні групи. За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських. Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок підії правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі. Posted by Телекомпанія " Магнолія-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021

Відео: стрілянина в Києві 7 липня (Магнолія ТВ)