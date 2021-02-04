Стрілянина у Києві: чоловік з балкона відкрив вогонь по перехожих (фото)

Пістолет у руках (фото: РБК-Україна)

У Києві чоловік влаштував стрілянину по людях з балкона в квартирі житлового будинку на вулиці Солом'янській. В результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці вже затримали стрілка, який зізнався у скоєному. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.

Про подію "копам" повідомили очевидці. На місце події прибув екіпаж патрульних, і в цей момент постріли одразу припинилися.

Перехожі та мешканці будинку допомогли інспекторам визначити квартиру стрілка.

"Двері відчинив чоловік, на запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти до помешкання і поспілкуватися з ним. Той, своєю чергою, не заперечував, що стріляв з балкона декілька разів по незнайомцях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що свою поведінку стрілок пояснив тим, що під його вікнами "постійно ходять підозрілі особи".

Неадекват передав правоохоронцям пістолет і патрони до нього. Також у дворі виявили одну зі стріляних гільз.

В Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих у дворі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На місці події працювала слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції. Яку правову кваліфікацію дано діям чоловіка, який влаштував стрілянину по перехожих, поки не повідомляється.

У Києві неадекват влаштував стрілянину по людях у дворі житлового будинку (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Раніше повідомлялося, що у Києві кавказці влаштували стрілянину під житловими будинками, при цьому кричали "Аллах Акбар" і кидали "бомбочки"-петарди.

Також ми писали про те, що нещодавно під Одесою підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику - в результаті інциденту були постраждалі.