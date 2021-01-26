ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Одесою підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику: є постраждалі

Ізмаїл, Вівторок 26 січня 2021 16:09
Під Одесою підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику: є постраждалі
В Ізмаїлі підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В місті Ізмаїл Одеської області підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику і поранив своїх однолітків з пневматичного пістолета.

Як розповіли в відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався у неділю, близько 16.00 на дитячому майданчику.

14-річний підліток прийшов на майданчик з другом і почав чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Між ними зав'язався словесний конфлікт, а потім підліток дістав пневматичний пістолет і почав стріляти в опонентів. Після цього він разом з товаришем зник з місця події.

Потерпілі, 13 і 14 років, розповіли про інцидент батькам, а ті звернулися в поліцію. Під час допиту з'ясувалося, що зловмисник вистрілив у них металевими кульками, які потрапили їм в руки, ноги та спину.

"За медичною допомогою вони не зверталися. Для всебічного та об'єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме пошкодження отримали неповнолітні та ступінь їх тяжкості", - розповіли в поліції.

По гарячих слідах слідчі виявили порушників на одній з вулиць міста. З'ясувалося, що зброю 15-річний підліток придбав через інтернет і дав покористуватися ним свому 14-річного другу.

Хлопцям вже повідомили про підозру і дії підлітків кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Зброю було вилучено та направлено на експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернополі обстріляли дитину, яка каталася на санчатах.

А також розповідали про те, що під обстріл у Тернополі потрапила ще одна дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ІзмаїлподростокСтрільба

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся