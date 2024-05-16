Страдают от одиночества: 10 пород собак, которым постоянно нужен хозяин

Бордер-колли

Известно, что бордер-колли обладают невероятным количеством энергии, требующей ежедневных физических нагрузок. Они также более склонны бороться со скукой, когда остаются в одиночестве. Это часто может привести к деструктивному поведению и чрезмерному лаю.

Бордер-колли (фото: Freepik)

Ежедневно уделяйте этим собакам не менее 45 минут физическим упражнениям, которые помогут уменьшить поведенческие проблемы. Кроме того, старайтесь ежедневно качественно проводить с вашим бордер-колли время.

Немецкая овчарка

Подобно бордер-колли, немецкая овчарка считается высокоэнергичной. Однако они не только обладают высокими требованиями к физическим нагрузкам, но и отличаются высоким интеллектом. Это сочетание может привести к повышенному риску скуки и тревоги разлуки, когда они остаются в одиночестве.

Немецкая овчарка (фото: Freepik)

Немецкие овчарки с тревогой разлуки могут проявлять деструктивное поведение, чрезмерный лай и даже агрессию. Большинство немецких овчарок требуют не менее 45 минут ежедневных физических упражнений, а также качественного времяпрепровождения со своими хозяевами.

Австралийская овчарка

Австралийская овчарка находится на совершенно новом уровне энергии. Известно, что большинство "австралийцев" просто отскакивают от стен.

Австралийская овчарка (фото: Wikipedia)

Если они не получают достаточного количества ежедневных упражнений, они могут страдать от сильного страха разлуки и деструктивного поведения. Предложите собаке хотя бы час ежедневных физических упражнений и проводите с ним много времени ежедневно.

Сибирский хаски

Сибирские хаски не только обладают многом энергии, но и чрезвычайно привязываются к своим хозяевам.

Сибирский хаски (фото: Freepik)

Когда сибирский хаски остается надолго в одиночестве, он склонен к чрезмерному вою и разрушительному поведению. Сибирские хаски нуждаются в ежедневных часовых физических упражнениях, а также в большом количестве времени с хозяином.

Итальянская борзая

Итальянская борзая - отличный компаньон. Эти собаки формируют тесные связи со своей семьей, и ничто не доставляет им большего наслаждения, чем времяпрепровождение с теми, кого они любят. С этой близостью связан повышенный риск тревоги при разлуке.

Итальянская борзая (фото: Wikipedia)

Это часто может привести к деструктивному поведению и несчастным случаям в доме. Рекомендуют выводить итальянскую борзую на 15-20-минутные прогулки, прежде чем оставлять ее в одиночестве - и проводить с ней достаточно времени.

Гаванский бишон

Этот пес был выведен специально для того, чтобы быть собакой-компаньоном. По этой причине они формируют тесные связи со своими хозяевами, поэтому им часто трудно оставаться в одиночестве.

Гаванский бишон (фото: Wikipedia)

Это часто может привести к деструктивному поведению и несчастным случаям в доме. Советуют выводить гаванского бишона на 15-20-минутные прогулки перед тем, как оставить его в одиночестве, и проводить с ним много времени дома.

Мальтийская болонка

Мальтийская болонка - еще один собачий друг в этом списке, который был выведен специально для того, чтобы быть компаньоном. Они любят как можно чаще находиться на коленях у хозяина.

Мальтийская болонка (фото: Wikipedia)

Им трудно оставаться в одиночестве в течение длительного времени. Так что собак этой породы берут на прогулки перед тем, как оставить наедине.

Той-пудель

Той-пудель невероятно ласков, добродушен и любящий. Они часто становятся зависимыми от присутствия своих хозяев из-за тесных связей, которые они создают. Во многих случаях они борются с тревогой, связанной с разлукой.

Той-пудель (фото: Freepik)

Именно поэтому с собаками этой породы следует проводить много времени и давать дополнительную активность перед тем, как оставить дома.

Французский бульдог

Французский бульдог известен своей страстью к общению с людьми. Они любят находиться в присутствии тех, кого любят, и часто страдают, когда остаются наедине.

Французский бульдог (фото: Freepik)

В одиночестве они могут демонстрировать разрушительное поведение, но наиболее известны своим чрезмерным воем. Поэтому советуют не только проводить с собакой достаточно времени, но и брать ее на прогулку перед тем, как оставить дома самого.

Чихуахуа

Чихуахуа хочет всегда быть прикрепленным к своему хозяину. Они привыкли, что к ним относятся как к детям, а не как к крошечным собакам. Поэтому они тяжело переживают длительную разлуку с хозяином.

Чихуахуа (фото: Freepik)

Чихуахуа с тревогой разлуки могут проявлять чрезмерный лай и разрушительное поведение. Для чихуахуа, как и для других собак в списке, полезна 15-минутная прогулка перед тем, как оставить их наедине.