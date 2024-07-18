Блюда с цветной капустой: три рецепта для обеда, перекуса или ужина

Несмотря на то, что самый известный рецепт цветной капусты - это запеченная капуста под сыром, этим список блюд не ограничивается. Из этого овоща можно готовить супы, запекать, как лазанью, с фаршем и сыром, или добавлять в тако.
Интересные рецепты блюд, которые можно приготовить из цветной капусты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Delish.
Тако с цветной капустой (иллюстративное фото: GettyImages)
Для того чтобы приготовить тако с цветной капустой для перекуса или легкого обеда, нужны следующие продукты:
Как готовить тако с цветной капустой
Помойте цветную капусту, разделите ее на соцветие размером 5 см. Краснокочанную и белокочанную капусту необходимо помыть и нашинковать, должно быть по стакану каждой. Или можно использовать квашеную капусту.
Лук необходимо очистить и нарезать тонкими ломтиками.
Разогрейте духовку до 220 градусов. В большой миске смешайте масло, порошок чили, чесночный порошок, паприку, орегано, тмин и 1,5 ч. л. соли.
Добавьте цветную капусту и перемешайте все, чтобы цветная капуста покрылась специями. После этого переложите цветную капусту на противень, застеленный фольгой.
Запекайте цветную капусту до готовности и зарумянивания в течение 25-30 минут, подождите, пока она слегка остынет.
Тем временем в небольшой миске смешайте сметану, 1 ст. л. сока лайма и 0,5 ч. л. соли. Накройте крышкой соус и отставьте в холодильник.
В среднюю миску переложите капусту, лук, кинзу, зелень, добавьте оставшиеся соль и сок лайма, тщательно перемешайте.
Для подачи на стол наполните каждую тортилью пригоршней салата из капусты и лука. Сверху положите 3-4 кусочка цветной капусты и полейте сметаной, присыпьте зеленью и украсьте кусочками лайма.
Крем-суп из цветной капусты (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить нежный крем-суп из цветной капусты, нужно эти ингредиенты:
Как готовить крем-суп из цветной капусты
Вымойте, почистьте и тонко нарежьте лук порей. Чеснок нужно почистить и измельчить. Картошку помойте, срежьте кожуру и нарежьте овощ на произвольные кусочки. Вымойте цветную капусту и разрежьте ее на соцветия.
Лук очистьте и нарежьте тонкими кружочками, набейте бекон на тонкие ломтики.
Поджарьте бекон до хрустящей корочки - его количество следует регулировать в соответствии со своими предпочтениями, или вообще не добавлять этот ингредиент в суп.
В большой кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло. Всыпьте лук-порей и жарьте до золотистого цвета в течение 4 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата в течение еще 1 минуты.
Всыпьте картофель и цветную капусту в кастрюлю, посолите и поперчите. Влейте бульон, доведите до кипения. Затем убавьте огонь и тушите под крышкой, пока картофель и цветная капуста не станут мягкими, примерно в течение 20 минут.
Подождите, пока суп остынет, а затем перемелите до однородной консистенции блендером. Разлейте блюдо по тарелкам, добавьте бекон и лук.
Запеченная капуста с мясным соусом (иллюстративное фото: GettyImages)
Для приготовления запеченной капусты с мясным соусом требуются следующие продукты:
Как запекать капусту с мясным соусом
Очистьте и измельчите лук и чеснок. Промойте листья базилика и нарежьте их на маленькие кусочки.
Пармезан необходимо натереть, а моцареллу - нарезать на маленькие кусочки. Промойте цветную капусту, разделите на соцветие и обжарьте до размягчения.
Разогрейте духовку до 190 градусов. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло, всыпьте лук и готовьте, периодически помешивая, до мягкости, примерно 5 минут. Добавьте чеснок и перец - и жарьте еще в течение 1 минуты.
После этого добавьте говяжий фарш, посолите и готовьте, пока говядина не станет розовой, в течение примерно 6 минут.
Слейте жир, поставьте сковороду на средний огонь и добавьте томатную пасту и орегано. Готовьте, пока паста немного не потемнеет, около 2 минут. Затем добавьте помидоры и доведите жидкость до кипения.
Убавьте огонь и тушите, помешивая, в течение 10-15 минут. Тогда добавьте базилик и снимите сковороду с огня.
Положите цветную капусту в большую миску и полейте сверху соусом с мясом. Тщательно перемешайте ингредиенты и переложите половину смеси из цветной капусты в большую форму для запекания.
Сверху выложите половину рикотты и посыпьте половиной моцареллы и пармезана.
Сверху выложите ровным слоем оставшуюся цветную капусту и остальные сыры. Выпекайте, пока сыр не расплавится и не станет золотистым, в течение 25-30 минут.
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